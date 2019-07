Door ziekte bleven deze ‘Met Vier in Bed’-deelnemers in Limburg: “Geen Zuid-Afrika, wel ons zelfverzonnen sprookje” STST

18 juli 2019



Bron: Story 0 TV Opnieuw trekt Met Vier in Bed deze week naar het Nederlandse Limburg, op zoek naar vier bijzondere logeeradresjes. De Limburgse bossen bieden volop inspiratie voor hedendaagse sprookjes, zo blijkt in De Vrolijcke Bosmuis van Kees en Arjan.

Op een boogscheut van Lommel, vlak over de Nederlandse grens, ligt de gemeente Bergeijk. Het dorp heeft naast akkers en boerderijen ook een bosrijke kant. Daar kan je B&B De Vrolijcke Bosmuis vinden, van het Nederlandse koppel Arjan en Kees. Ze leerden elkaar al meer dan twintig jaar geleden kennen tijdens een optreden van de groep BZN, van wie Arjan grote fan is. Terwijl hij op de eerste rij aandachtig zat te luisteren, maakten Kees en z’n vrienden een dronken polonaise door de zaal. Arjan was dus niet meteen onder de indruk van Kees, maar er werden telefoonnummers uitgewisseld, ze spraken af en werden een stel. “We wilden samen een horeca-zaak overnemen, en die vonden we uiteindelijk in Bergeijk, langs de fietsroute tussen Vlaanderen en Nederland”, vertelt Kees. “Het werd een café met een feestzaal, en we hebben ook nog een pannenkoekenhuis gehad.”

Kortom, jullie vonden je draai in de horeca.

Tot ik ziek werd, ja. Ik kreeg een zenuwziekte, waardoor ik drie jaar bedlegerig ben geweest, het syndroom van Guillain-Barré. Door die ziekte moesten we ook het plan laten varen om naar Zuid-Afrika te verhuizen om daar een B&B open te houden. We zijn dus in de regio blijven wonen, en vonden een voormalige jeugddiscotheek, Het Wilde Zwijn, die we verbouwd hebben tot taverne. Wat later kwam het jachthuis in het bos vlakbij te koop te staan. Het leek me ideaal om tussendoor even uit te rusten. En alhoewel Arjan het aanvankelijk niet zag zitten om in het bos te gaan wonen, hebben we de knoop doorgehakt en zijn we met de ingrijpende verbouwingen van onze B&B met vijf kamers begonnen. Bijna drie jaar geleden hebben we de deuren geopend.

En die noemden jullie De Vrolijcke Bosmuis. Apart.

Ik vond de naam wel grappig, al heb ik niks met muizen. Alle themakamers zijn aangekleed volgens een sprookje dat ik zelf heb bedacht, over een barones en muizen, dus. Die muizen – plastic exemplaren weliswaar – vind je in de hele B&B terug. De kamers, die namen kregen als De Jachtkamer en De Bibliotheek, lijken uit vervlogen tijden, maar bieden alle comfort. Vele gasten zijn wel gewonnen voor onze sprookjesachtige aanpak, en tot onze eigen verbazing groeide onze B&B en restaurant uit tot een groot succes. Ons sprookje is uitgekomen.