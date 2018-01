Door Gordon afgewezen Rogier wordt bedolven onder fanmail: "Er zitten veel weinig verhullende foto's bij" Tom Tates

Bron: AD 0 Instagram Rogier van der Linden TV Horecaondernemer Rogier van der Linden (41), die in december door Gordon werd afgewezen als potentiële echtgenoot, heeft op het e-mailadres van zijn restaurant in Leiden een paar behoorlijk pikante liefdesbrieven ontvangen. "De vrouw die de postbus voor mij beheerde, heeft me vriendelijk gevraagd dat voortaan zelf te doen. Want er zitten ook weinig verhullende foto's en schunnige teksten bij.''

Sinds zijn verschijning in het programma 'Gordon gaat trouwen' kleppert de brievenbus van zijn woning in Oegstgeest bij Leiden voortdurend. De stapel fysieke liefdesbrieven en zelfs huwelijksaanzoeken groeit nog dagelijks en ook via Facebook , Instagram en e-mail blijven geïnteresseerde, homoseksuele mannen hun Cupidopijlen op Rogier richten.



"De meeste post is netjes'', grinnikt de vrijgezelle vader van dochtertje Jamie (2): verwekt door een draagmoeder. "Maar een enkeling gaat te ver. Ik begrijp echt niet waarom iemand gelijk bij de eerste brief een foto van zichzelf in een te krap zwembroekje voegt. Best leuk zo'n kiekje, maar bij mij draait het in geen geval om uiterlijk vertoon alleen. Mijn droomman moet er leuk uitzien, maar de inhoud is en blijft het allerbelangrijkste.''

Volgens Rogier, die nog steeds 'op vriendschappelijke basis' contact heeft met zijn bijna-echtgenoot Gordon, is hij inmiddels begonnen met het beantwoorden van een aantal brieven. Ernstig: "Het is ondoenlijk om op alles te reageren. Dat doe ik eigenlijk alleen als mannen de moeite hebben genomen een lange, ouderwetse brief te tikken of met de hand te schrijven. Dat waardeer ik zeer. Alles gaan beantwoorden is onmogelijk. Daarvoor is de stapel liefdesbetuigingen gewoon te groot. En vaak ken ik de afzenders van e-mailtjes en berichten op sociale media niet. Geen idee hoe die mannen eruit zien. Foto's van die personen opzoeken op internet? Het kan! Maar als ondernemer en vader ontbreekt me de tijd voor dat speurwerk.''







