Door de hitte zat fruitboer Daan met de... verbrande peren DBJ

07 januari 2020

00u00 0 TV Net wanneer een groot deel van je appels en peren verbrand is door de zon - ja, dat kan - komt een cameraploeg filmen op je erf. Het overkwam de Limburgse fruitboer Daan (28), die vanavond te zien is in 'Boerenjaar' op VIER.

"Die zonnebrand was toch een behoorlijk dipje", blikt Daan terug. "Op zo'n moment ben je gewoon heel erg teleurgesteld in de natuur. We zijn die oogst nu aan het sorteren en nog steeds kom ik appels tegen met zonnebrand. Het betekende toch tien procent minder oogst."

Daan is één van de boeren die vanaf vanavond worden gevolg in 'Boerenjaar'. Samen met zijn vader Paul beheert hij in het Haspengouwse Kozen een perceel van 25 hectaren, tjokvol appel- en perenbomen. "Ik ben zo verliefd op mijn appels dat er geen plaats meer is voor iemand anders", lacht hij. "Wat is er mooier dan een natuurproduct volgen van een bloemetje aan een boom tot een fantastisch afgewerkt product in de fruitlade van je koelkast? Toch zou ik het mijn toekomstige niet aanraden, want de stiel is best hard. Wij boeren nemen alle risico's, terwijl iets als een hittegolf ons een vermogen kan kosten. Wij krijgen vaak te horen dat we klagen, maar dat vind ik niet juist. Alle mensen doen dat. Wat zou jij trouwens doen als er door de veiling opeens beslist wordt dat ze een derde van je loon halen?"

Volgens Daan zijn er enkele criteria waaraan een goede boer moet voldoen. "Je moet op je tanden kunnen bijten als je te kampen krijgt met tegenslagen, hard kunnen werken en uiteraard houden van je product."

'Boerenjaar’, VIER, 21.15 uur