Doodenge moordserie 'The Sinner' krijgt tweede seizoen

16 maart 2018

21u35

De Amerikaanse dramaserie 'The Sinner' krijgt officieel een vervolg. Televisiezender USA Network heeft een tweede reeks besteld, zo meldt Deadline vrijdag.

Het tweede seizoen gaat vooral draaien om detective Harry Ambrose, gespeeld door Bill Pullman. Hij moet opnieuw een moordzaak oplossen. Of ook de hoofdrolspeelster uit het eerste seizoen Jessica Biel - mevrouw Justin Timberlake - terugkeert als haar personage Cora Tannetti is niet bekend.

'The Sinner' was eigenlijk bedoeld als miniserie maar vanwege de goede reacties is besloten nu een vervolg te maken. Het eerste seizoen ontving onder meer twee Golden Globe-nominaties.

'The Sinner' is beschikbaar op Netflix en Play More