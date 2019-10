Dood ploegmaat laat sporen na bij Remco Evenepoel: “Hij was de eerste echt goeie vriend die ik verloren ben” SDE

09 oktober 2019

23u00

Bron: VIER 4 TV Wielrenner Remco Evenepoel (19) kroop vanavond tussen de lakens met James Cooke. In ‘Bedgeheimen' vertelde hij openhartig over de dood van zijn ploegmaat Stef Loos, zijn moeilijke jeugd en de zelfmoord van zijn oom.

Hoewel hij pas twee jaar geleden begon te fietsen, is Remco Evenepoel ondertussen uitgegroeid tot een van de meest beloftevolle wielrenners ter wereld. Al wuift de jonge Remco de complimenten van James Cooke snel weg: “Het is eigenlijk onze job, hé", zegt hij. Het gesprek komt al snel op de gevaren die met de sport verbonden zijn. “Je bent erg afhankelijk van bepaalde zaken", geeft Remco toe. “Ik ben onlangs mijn ploegmaat van vorig jaar verloren, Stef Loos. Dat was een heel zwaar moment. Ik geloofde het eerst niet. Op het EK Tijdrijden dit jaar, toen ik wist dat ik gewonnen had, ben ik echt gekraakt. Ik ben beginnen wenen als een baby. Hij was de eerste echt goeie vriend die ik verloren ben." En Stef is nog niet uit Remco’s gedachten verdwenen: “De ploeg stuurt me nu ook altijd berichten: ‘Proficiat met je prestatie. Stef kijkt mee.’ En dat geloof ik wel. Onze bijnaam is ‘The Wolfpack’. Iedereen gaat voor iedereen door het vuur. Als ik de kans krijg, blijf ik gewoon mijn hele leven bij deze ploeg.”

Zelfmoord

Remco vertelt ook hoe de zelfmoord van zijn oom een invloed op hem heeft gehad. Toen hij nog voetbalde, werd hij op een bepaald moment aan de kant geschoven. “En dus begon ik me af te reageren door bijvoorbeeld de verkeerde dingen te eten", geeft hij toe. “Maar alcohol en feesten, dat niet. Uit schrik. Mijn mama heeft haar broer drie jaar geleden verloren. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij had een beetje een probleem met alcohol en drugs. Ik weet dat mama heel erg gehecht was aan haar broer. Dat was wel een enorme klap. En toen ik terugkwam van PSV, was dat eigenlijk voor mijn mama.”

Kontenvent

Daarna polst James naar de échte bedgeheimen van Remco. Zo wil hij weten of de wielrenner een tietenvent of een kontenvent is. “Toch liever billen", lacht hij. “Als je iemand hebt met een stel tieten van hier tot in Tokia, maar geen billen, dan is dat zich niet zo mooi als wanneer het omgekeerd zou zijn.” James vraagt zijn gast ook of hij papa wil worden en hoeveel kinderen hij dan zou willen. “Ik zou er twee willen”, zegt hij. “Omdat ik enig kind ben en ik daar vooral de nadelen van heb gevoeld. Je bent dan vaak alleen, hé.” En hij geeft toe: “Ik ben ooit wel eens gepest geweest. In het begin was dat plagen, maar het werd erger en erger. En op het einde werd er zelfs gedreigd: ‘Ik ga je neersteken met een mes.’ Mocht ik een broer of een zus hebben, dan zou ik dat tegen hen zeggen.”