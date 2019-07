Donkere kamer in ‘Stranger Things’ verwart jonge kijkers: “Wat is dat nu weer?” MVO

29 juli 2019

16u42 3 TV Een donkere kamer om foto’s in te ontwikkelen, het is inderdaad een gedateerd concept, maar nu voelen we pas hoé gedateerd. Jonge fans van de serie ‘Stranger Things’, die zich afspeelt in de jaren ‘80, herkennen het tafereel namelijk totaal niet.

“Waarom staan de personages in een kamer met rood licht? Waarom wordt dat niet uitgelegd?”, klinkt het verward. Eén van de hoofdrollen, Jonathan, heeft namelijk een vakantiejobje als fotograaf bij een lokale krant. Hij spendeert dus veel tijd in de donkere kamer, een set die verschillende keren terugkomt in de show, waarvan het derde seizoen pas op Netflix staat.

Dat foto’s in een bad van chemicaliën werden gelegd om te ontwikkelen, en dat dat alleen in het donker kon om ervoor te zorgen dat de foto’s niet wit uitsloegen, is een vreemd idee volgens vele kijkers onder de dertig. Tegenwoordig komt het amper of nooit meer voor in moderne films, en in het dagelijks leven kom je er al helemaal geen meer tegen nu we allemaal onze eigen printer hebben. Het is net als die keer dat we iedereen moesten uitleggen dat het ‘save’-icoontje in Microsoft Word een diskette is, en dat zal er niet op veranderen. “Dat jonge mensen een donkere kamer niet meteen herkennen is heel normaal”, klinkt het in de comments op de socials van ‘Stranger Things’. “Maar ík voel me alvast héél oud omdat ik wel meteen wist wat er aan de hand was.”