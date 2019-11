Doneer al je ‘rode’ centjes in een Belfius-kantoor: opbrengst gaat integraal naar Rode Neuzen Dag AW

25 november 2019

18u06 0 TV We zijn nog maar enkele dagen verwijderd van de Rode Neuzen Dag op vrijdag 29 november. En terwijl we aftellen naar de grote live slotshow bij VTM en Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis, kunnen jullie nog enkele dagen geld inzamelen voor het goede doel. Dat kan simpelweg door je ‘rode’ of ‘rosse’ centjes te doneren bij Belfius.

Vanaf 1 december zamelt Belfius ‘rode centjes’ van 1 en 2 cent in. Die actie start enkele dagen na de slotshow van Rode Neuzen Dag omdat winkeliers vanaf die dag verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 eurocent. De inzamelboxen voor de ‘rode centjes’ staan in elk Belfius-kantoor in Vlaanderen. Het ingezamelde bedrag gaat – weliswaar wat later dan de slotshow van 29 december - integraal naar Rode Neuzen Dag.

VIP-tickets

Verder maak je nog tot vanavond kans op een VIP-duoticket voor de slotshow van Rode Neuzen Dag met Niels Destadsbader. Wie kans wil maken op de prijs, kan ‘NEUS’ sturen naar 4666. Dit kost 1 euro per sms. “Je kan je eigen kansen vergoten door meerdere keren te sms’en”, deelde Niels zelf mee in een filmpje. De opbrengst gaat integraal naar Rode Neuzen Dag, dat inzet op de mentale gezondheid van jongeren.

Rode Neuzen Dag Magazine

Verder gaat VTM-gezicht Birgit Van Mol vanaf vandaag elke dag om 19.50 uur heel wat pakkende verhalen in het Rode Neuzen Dag Magazine bij VTM brengen. Ze spreekt met jongeren die het fysiek, sociaal of psychisch zwaar hebben en bezoekt Rode Neuzen Dag-acties in scholen.

Regioreporters

Ook Het Laatste Nieuws blijft de komende week regioreporters inzetten die nieuws over Rode Neuzen Dag tot in de kleinste gemeente opvolgen. Ook de jongeren die Rode Neuzen Dag-reporter zijn in hun school blijven hun acties in beeld brengen. Op de slotdag kan iedereen via HLN.be de hele dag een liveblog volgen met al het Rode Neuzen Dag-nieuws in Vlaanderen.

Onder het motto ‘alle beetjes helpen’ roept HLN zijn abonnees ook op om per sms 1 euro te doneren aan de goeddoelactie via het Rode Neuzen Dag-nummer 4666.

Rode Neuzen Piano

Qmusic-dj Vincent Fierens trekt vanaf 25 november een week lang als straatmuzikant met een elektrische fiets door Vlaanderen om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Achterop neemt hij een Rode Neuzen Piano mee en stopt hij elke dag op plaatsen waar een artiest of voorbijganger op de piano kan komen spelen.

Kleur vrijdag 29 november mee rood

Aan alle ambassadeurs, actievoerders, leerlingen, leerkrachten, Vlaamse ministers en sympathisanten wordt gevraagd om zich op de slotdag van de goeddoelactie in het rood te kleden. Het hoeft niet alleen bij kledij te blijven. Op rodeneuzendag.be kan iedereen tips vinden om Rode Neuzen Dag nog roder te maken. Ook heel wat gebouwen in Vlaanderen, waaronder de Belfius Toren in Brussel, zullen die dag rood kleuren. Nog tot en met vrijdag 29 november kan iedereen de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius steunen. Die dag kan je de ‘Rode Neuzen Dag XL’-slotshow vanaf 20.40 uur volgen op VTM en via HLN.be.

Doe een gift aan Rode Neuzen Dag op rodeneuzendag.be .