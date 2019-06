Donald Duck wordt 85 jaar, en viert dat met een nieuw seizoen van ‘Ducktales’ op Disney Channel MVO

13 juni 2019

09u14 0 TV Na Mickey Mouse (hij vierde in 2018 zijn 90ste verjaardag), blaast een ander Disney-icoon een impressionante reeks kaarsjes uit. Dit jaar wordt Donald Duck 85 jaar oud. Om dat te vieren, brengt Disney Channel een gloednieuw seizoen van de animatiereeks Ducktales op het kleine scherm.

Op 15 juni lanceert Disney Channel een gloednieuw seizoen van ‘Ducktales’, de reboot van de populaire reeks uit 1987 met dezelfde naam. De serie wordt elke zaterdag uitgezonden om 8u45 op Disney Channel.

Donald Duck maakte zijn debuut op het scherm op 9 juni 1934 in ‘The Wise Little Hen’, een korte animatiefilm. Zijn komische eigenschappen en vurig karakter verwarmden al snel de harten van kijkers wereldwijd. Sindsdien is Donald Duck uitgegroeid tot één van de meest iconische personages in het tekenfilmuniversum. Hij heeft niet voor niets een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame.

Hoewel Donald ook voorkomt in ‘Ducktales’ draait alles vooral rond zijn rijke oom, Dagobert Duck, die dwaze avonturen beleeft met hun neefjes: Kwik, Kwek en Kwak.