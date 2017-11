Domste blunder in 'De Slimste Mens': "Shit, doeme, godver, klote. Da's loemp" De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 25 Mark Coenegracht

22u55 63 VIER TV Ongelooflijk maar waar, finalekampioen Thibault is erin geslaagd om de grootste blunder van het 'Slimste Mens'-seizoen te maken. Zelfs presentator Erik Van Looy had het over ‘een lompe’ beslissing.

Noem het een jeugdige misrekening van Thibault Christiaensen. De 22-jarige zanger-gitarist, die slechts één keertje rechtstreeks kon winnen maar vier keer met succes de finale afrondde, ging bij zijn zesde deelname compleet de mist in. Hij maakte dé beginnersfout der beginnersfouten door zich in de slotfase van zijn finale niet te laten zakken. Hij werd makkelijk weggespeeld door politicus Kristof Calvo.

"Da’s loemp, hé. Shit. Doeme. Godver. Godver. Klote. Da’s na echt loemp", analyseerde Thibault zijn eigen flater. "Ik heb Taal & Letterkunde gedaan. Hendrik Conscience is eigenlijk iets wat ik meerdere malen heb gezien. Ik was mezelf te hard aan het fixeren op Conscience. Niet meer op het klokje gelet."

IJskoningin Barbara Sarafian won op kousenvoeten haar eerste aflevering. Ze zat gespeeld niet-geïnteresseerd te kijken naar al dat gedoe in de tv-studio, maar sloeg op het juiste ogenblik toe. Door een pak seconden binnen te halen bij het fotomoment van Calvo, die niks zinnigs wist over overjaarse vaders. Barbara werd nadien ook nog eens netjes geholpen door een fletse filmpjesronde, waarin niemand uitblonk.

De leukste quotes

Barbara: (over haar tegenstanders) "Ik ruik verbetenheid…".

Kristof: "Ik zit hier nu toch al dubbel zo lang als ik had verwacht."

Erik: (bekent) "Ik heb 15 procent minder gehoor" (nadat hij gezegd heeft dat Barbara Sarafian ook niet zo goed hoort). Waarop Barbara: "Ik liplees, maar ik ga daar niet verder op in."

Bart Cannaerts: (over de kandidaten) "Er straalt zo’n huiselijk gevoel vanaf. Zo de moeder met haar twee tienerzonen. En de bompa is er ook bij."

Sven De Leijer: (over het publiek) "Heel tevreden. Sympathieke mensen. Een paar heel mooie mensen. En natuurlijk een paar Catalaanse vrienden van Kristof Calvo. Maar ik heb zojuist mijn rubberkogels bovengehaald. En er zijn ook veel van Groen meegekomen. Ik merkte het aan de publieksbar. Alle bietensap is op."

Erik: (tegen Barbara) "Ik ben graag geïntimideerd". Waarop Barbara: "Maar laat me gerust. Gij intimideert mij terug." Erik: "Het is de eerste keer dat ik iemand heb geïntimideerd."

Erik: (tegen Sven) "Ge ziet er zo jong uit dat ik soms denk: "Als gij nu naar de slager gaat, krijgt gij nu nog een schelleke vlees?"" Sven: "Ik denk dat jij gewoon jaloers bent op mijn melktandjes. Elke keer dat ik hier zit hebt ge het erover dat ik er zo jong uitzie. Ge hebt 'jong uitzien' en 'verzorgd uitzien'. Deze week nog ben ik nog aangesproken dat ik er te oud uitzie. In het ballenbad van Ikea."

Barbara: (na een vraag over Burgerking) "Ik snap niks van wat gij mij vraagt."

Thibault: (of hij zich over iets schaamt) "Wij zijn onlangs bij 'Van Gils & Gasten' geweest. Toen hadden ze een filmke gevonden op Instagram waar ik in mijn bloot gat voorkwam. Ik vond dat nogal raar dat dat op tv kwam."

Erik: (tegen Sven) "Hoogspringen, niks voor u zeker, Sven?"

Barbara: (over shoppen) "Ik shop niet tijdens de solden, maar ik doe veel miskopen. Ik pas ook nooit. Opstapelen en gewoon naar huis. En dan denk ik: "Goh, wat heb ik nu weer mee." Dan laat ik dat twee jaar liggen en dan vind ik het terug. "Hey, iets nieuws", denk ik dan."

Bart Cannaerts: (tegen Erik) "Ik stel voor dat ge uw mopkes aan de specialisten overlaat. En uw tanden ook."

Bart Cannaerts: "Ja, ik hou van tapirs. We hebben thuis een tapir-plein liggen. Tof."

Thibault: (slaat weer toe) "Willy Claes… Is dat die van 'The Sky Is The Limit'?"

Thibault: "Da’s al de derde keer dat ik zeg dat ik niet veel rijd." Waarop Sven: "Hij kan er niks aan doen. Je moet altijd alles herhalen." En Erik: "Sven, kom jij met uw hoofd boven het stuur?"

Hilarische momenten

Sven De Leijer laat tv-opnames zien waarin hij politici pijn doet. Vooral Kristof Calvo kreeg een behoorlijk felle tik met een gsm.

Bart Cannaerts: (vertelt een heel flauwe mop) "Dit is het zieligste applaus ooit, na het zieligste mopje ooit. Toch bedankt."

Barbara Sarafian kaapt het moment van de avond met een heerlijk verhaaltje over gsm'en achter het stuur.

Kantelmomenten

Barbara Sarafian komt maar langzaam op dreef, maar doet het toch nog beter dan Thibault.

Na de puzzelronde is er bijna een gelijke stand tussen de drie kandidaten.

In de fotoronde laat Calvo het helemaal afweten, waarop Sarafian handig met veel seconden gaat lopen. In een flauwe filmpjesronde kan niemand nog toeslaan. Barbara wint.

In de finale tussen Kristof en Thibault lijkt de Equal Idiots-zanger het vlot te halen tot hij zeer pijnlijk blundert. Calvo naar de volgende aflevering, Christiaensen naar huis. Maar wel op plaats drie van beste kandidaten dit seizoen.

De eindscore (vóór het finalespel)

Barbara Sarafian 358 sec.

Kristof Calvo 253 sec.

Thibault Christiaensen 216 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

4. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

5. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

6. Linde Merckpoel 4 deelnames 3 overwinningen

7. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

8. Dina Tersago 4 deelnames

Nieuwkomer

'Zevende Dag'-presentator Xavier Taveirne