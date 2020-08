Dominique Persoone werkte ooit samen met kunstenaar Spencer Tunick: “80 blote vrouwen ingesmeerd met chocolade” BDB

27 augustus 2020

22u25

Bron: VIER 0 TV Chocolatier Dominique Persoone (51) maakt niet alleen van elk van z’n pralines een kunstwerk, hij zette ook z’n schouders onder een artistiek project van de Amerikaanse fotograaf Spencer Tunick (53). En daarvoor moest hij een bijzondere opdracht vervullen.



Spencer Tunick maakt wereldwijd furore met zijn foto’s waarop steevast tientallen mensen naakt te zien zijn. Voor een project in Brugge schakelde hij de hulp in van Persoone. “Hij vroeg of ik het zag zitten om 80 blote vrouwen in te smeren met chocolade”, vertelde hij donderdagavond in de voorlopig laatste aflevering van ‘Het Rad’.

Dominique ging uiteraard op die vraag in en kan hierdoor terugblikken op een bijzondere ervaring. “Ik vond het wel enorm stresserend. Ik was er de enige man, tussen al die vrouwen. Op de foto liggen ze neer en dan valt dat mee, maar als ze allemaal naar je toekomen om ingesmeerd te worden, is dat best claustrofobisch”, grapte hij.