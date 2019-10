Dokter Bea van Ketnet toont blote lijven: “Zo ziet een penis en vagina er uit” JOBG

17 oktober 2019

16u50 0 TV “Het is belangrijk dat kinderen leren dat élk lichaam mooi is, ongeacht hoe klein jouw borsten of hoe groot jouw heupen zijn”, vindt Dokter Bea. In haar ‘De dokter Bea show’ zet ze daarom vanavond drie blote mensen achter een wand ter demonstratie. Jawel, zelfs op Ketnet kan dat.

Voor alle vragen over seksualiteit voor 9 tot 12-jarigen, maar één adres: Dokter Bea. Voor het tweede seizoen op rij kruipt actrice Eva Van der Gucht (42) in haar doktersrol om kinderen uit te leggen wat o.a. menstruatie is, en gender en waarom je best geen soa’s kan krijgen. Vanavond staat het blote lichaam en wat daar sexy aan is centraal, en daarom roept Dokter Bea speciaal de ‘Wand der Wonderen’ in het leven. “We hebben jonge mensen - boven de 18, uiteraard - gevonden die hun blote lichaam willen tonen op tv. Weliswaar achter een wand, een rolgordijn”, legt Eva uit.

Dokter Bea gaat dan eens achter dat rolgordijn piepen om te tonen hoe verschillend borsten eruit kunnen zien bijvoorbeeld, of hoe een penis in het echt eruit ziet. “We winden er geen doekjes om”, aldus Van der Gucht. “Ik vind dat als we zeggen ‘zo ziet een penis of een vagina eruit’, we dat ook effectief moeten laten zien. Het enige vergelijkingsmateriaal dat kinderen hebben, is wanneer ze onder de douche staan op de sportschool of bij het voetbal. Maar dan weten ze nog niet wat goed of niet goed is. Wel, het is allemààl goed hoe jouw lichaam eruit ziet en dat is het opzet van deze aflevering.”

Al geeft Van der Gucht toe dat ze zichzelf in het begin wel wat vragen stelde bij de open aanpak van het programma. “Je wil niet dat mensen zouden zeggen ‘Wat is dat met dat seksprogramma voor kinderen?’ Je mag de plank niet misslaan. Alles moet wel bespreekbaar gemaakt worden, maar het is geen pornografie. Live seks zullen we dus niet tonen. Het blijft een educatief programma waarin we het hebben over het menselijk lichaam en de ontwikkeling ervan”, legt Eva uit. “En humor maakt veel bespreekbaar. Daar kan ik mijn rol als Dokter Bea volledig in benutten.” Laat die combinatie ook net de sterkte van het programma zijn. “Eerst bestond er zo’n programma niet. Dan moesten de kinderen maar een beetje bij elkaar rondhoren of op internet gaan kijken en daar vind je nu niet bepaald de meest educatieve sites.”

De Dokter Bea Show - 19u op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app.