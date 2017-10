Dokter Bea geeft seksles op Ketnet 07u50

Bron: Belga 0 photo_news Dokter Bea wordt vertolkt door Eva Van der Gucht. TV Voortplanting, homoseksualiteit of sexting, Ketnet laat het allemaal aan bod komen in 'Dokter Bea', een nieuw programma over seksuele voorlichting. Voor 9- tot 12-jarigen en soms met expliciete beelden, schrijven de kranten van Mediahuis.

"Voor veel volwassenen blijft het moeilijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Tegelijkertijd hameren experts erop dat we niet te lang mogen wachten met seksuele vorming. Wij willen kinderen dan ook helpen bij het opgroeien", zegt netmanager Maarten Janssen.



Het programma kwam tot stand in nauw overleg met het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Er komen experts langs en ook de jongeren zelf komen aan het woord. De centrale figuur is Dokter Bea zelf, vertolkt door Eva Van der Gucht, die de kijkers op sleeptouw neemt.



Dokter Bea mikt op de oudste Ketnet-kijkers, van pakweg negen tot twaalf jaar, en komt in de vooravond op het scherm, rond half acht.