Doet Stan zeepbel-act mislukken tijdens ‘Belgium’s Got Talent?’ MVO

09 oktober 2019

11u00 0 TV De beste plaats voor een jurylid van ‘Belgium’s Got Talent’ is duidelijk nog altijd hun vaste stoeltje, zo bewijst Stan Van Samang, vanavond.

Hij wordt tijdens een zeepbellen-act uitgenodigd op het podium, maar weet daar niet goed wat hij met zichzelf moet aanvangen. “Hij loopt alleen maar in de weg!”, lacht Dan bij het zien van het fiasco. Die laatste was trouwens niet onder de indruk van de vele zeepbellen, maar daar had Stan - hopelijk - niets mee te maken.