Doen Rosanna en Niels voor de derde keer mee aan 'Temptation Island'? Dit filmpje lijkt dat te bevestigen TDS

03 oktober 2018

15u54

Bron: Instagram 0 TV Doen Rosanna en Niels voor een derde keer mee aan 'Temptation Island'? Alles lijkt er op te wijzen. Op Instagram deelde Rosanna immers beelden die uit een gloednieuw seizoen lijken geknipt te zijn. Bovendien is het niet de eerste keer dat de deelneemster hint op een comeback in de realityreeks.

Rosanna Voorwald en Niels van der Zanden namen in 2017 als koppel deel aan ‘Temptation Island’. Een deelname die alles behalve vlekkeloos verliep, want Niels ging algauw te ver met verleidster Parastoo. En ook Rosanna ging over de schreef met verleider Alex. Toch kozen de twee achteraf voor hun relatie, en stelden ze die zelfs opnieuw op de proef in ‘Temptation Island Vips’.

Tijdens hun tweede deelname ging het echter wéér mis. Niels kreeg gevoelens voor de blonde verleidster Fabiola en er dook er een oude liefde van Rosanna op, namelijk de gespierde Alex. Om Niels terug te pakken besloot Rosanna erop los te flirten met hem. Maar ook na 'Temptation Island Vips' bleek de liefde de sterk en bleef het koppel bij elkaar. Meer nog: ze verzilverden hun liefde met een verloving.

3 x scheepsrecht

Reden genoeg om de ultieme relatietest een derde keer aan te gaan? Alles lijkt er alvast op te wijzen. Vorige maand deelde Rosanna al een hint via haar Instagram met de tekst ‘3 x scheepsrecht?’. En ook nu deelt ze die boodschap, dit keer bij een fragment dat geknipt lijkt te zijn uit een gloednieuw seizoen.

In de video zit Rosanna bij het kampvuur en krijgt ze duidelijk slechte beelden voorgeschoteld. "Ja ik vind dit echt niet normaal meer. Hij rot maar lekker op. Hij mag lekker alleen feesten en hij is mij kwijt", tiert ze op de beelden. Een voorproefje? De tijd zal het ongetwijfeld moeten uitwijzen.