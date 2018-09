Doen Niels en Rosanna nógmaals mee aan 'Temptation Island'? Maxime Segers

05 september 2018

16u02

Bron: AD 0 TV Rosanna Voorwald en Niels van der Zanden weten de gemoederen weer flink bezig te houden. Het 'Temptation Island'-koppel, dat al twee keer eerder meedeed, hint mogelijk op een derde comeback in het populaire programma.

De vorige twee keren dat het opmerkelijke stel meedeed aan de ultieme relatietest op een zonovergoten eiland, verliepen niet bepaald zonder problemen. Rosanna dook in het eerste seizoen het bed in met verleider Alex Maas en ook Niels kon zijn handen moeilijk thuis houden.

Tijdens hun tweede deelname ging het wéér mis. Zo kreeg Niels gevoelens voor de blonde verleidster Fabiola en dook er een oude liefde van Rosanna op, namelijk de gespierde Alex. Om Niels terug te pakken besloot ze erop los te flirten met Alex.

Inmiddels zijn de twee weer bij elkaar, maar nu er mogelijk een comeback lonkt voor de tortelduifjes is het nog maar afwachten of het deze keer wel goed gaat. Rosanna is daar in elk geval wel van overtuigd: "Drie keer scheepsrecht?", schrijft ze bij een foto waarop drie dobbelstenen te zien zijn.

Zwanger

Op sociale media barst het inmiddels van de geruchten. Niet iedereen gelooft namelijk dat Rosanna en Niels daadwerkelijk te zien zijn in een nieuw seizoen van 'Temptation Island'.

Volgens sommigen hint Rosanna niet op een comeback, maar op een zwangerschap. "Misschien hebben ze het wel drie keer geprobeerd en is er nu een kindje op komst", suggereert iemand op Facebook.