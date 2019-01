Doe zelf de test: dit zijn de vragen die de 'Blind Getrouwd'-deelnemers moesten beantwoorden Redactie

28 januari 2019

16u47

Bron: De Morgen 0 TV Vanavond gaat het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ van start, maar eerst kan je hier nog je eigen relatie testen. De deelnemers werden samengesteld op basis van de vierdelige matching-methode van de Deense 'Professor Cupido'. Doe hieronder de test samen met je partner en ontdek of jullie ook in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld zouden kunnen worden.

De 'matching test' is het opvallendste stuk van de vierdelige koppelmethode. Het is de basis waar de drie Vlaamse relatie-experts mee aan de slag gaan: 300 concrete vragen, verspreid over zes domeinen. Hieronder alvast 5 vragen per domein. Het perfecte koppel geeft zo gelijkaardig mogelijke antwoorden.

A. Persoonlijkheid

Op de volgende vragen moet u telkens een score van 1 (niet waar) tot 7 (helemaal waar) geven.



1. Ik weet hoe ik mensen moet charmeren.



2. Ik ben bang als ik geen greep heb op gebeurtenissen.



3. Ik maak me zorgen om anderen.

