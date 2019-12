Dodelijk motorongeval in 'Mij overkomt het niet': “Het was een dag als alle andere” MC

02 december 2019

00u00 0 TV In de Eén-reeks 'Mij overkomt het niet' praat Fatma Taspinar vanavond met Cynthia. Zij getuigt over een dodelijk ongeval met een motorrijder, dat haar leven drastisch overhoop gooide. "Het was een dag als alle andere", vertelt ze. "Ik had op het werk net een evaluatie gehad en moest nadien nog gaan tanken omdat ik dat 's middags vergeten was."

Bij het verlaten van het tankstation stond een serieuze file. "Ik liet eerst nog een hondje passeren, waarna een andere chauffeur het teken gaf dat ik kon vertrekken. En toen volgde die knal..." Cynthia botste tegen een motorrijder, die de zware klap niet overleefde. Ze wist in de nasleep van het ongeval met haar schuldgevoel geen blijf, belandde in een depressie en verloor haar job. En nog steeds blijft ze in het ongewisse over die ene vraag: heeft ze een dode op haar geweten of valt haar weinig te verwijten?

'Mij overkomt het niet’ om 20.40 uur op Eén.