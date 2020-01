Documentaire Taylor Swift eind van de maand op Netflix SDE

16 januari 2020

12u03

Bron: ANP 0 TV De documentaire ‘Miss Americana’, over Taylor Swift, is een week na de première op filmfestival Sundance beschikbaar op Netflix. De streamingservice maakte woensdag bekend dat de docu op 31 januari aan het aanbod wordt toegevoegd.

In een persbericht omschrijft Netflix ‘Miss Americana’ als "een rauwe en emotioneel onthullende blik op een van de meest iconische artiesten van deze tijd, gedurende een overgangsperiode in haar leven waarin ze haar rol als songwriter en zangeres omarmt, maar ook die van een vrouw die haar stem leert te gebruiken."

De wereldpremière van ‘Miss Americana’ vindt op 23 januari plaats op Sundance in Park City. De documentaire is geregisseerd door Lana Wilson, die eerder een Emmy won voor ‘After Tiller’, een docu uit 2013 over de enige vier Amerikaanse artsen die abortussen uitvoeren in late stadia van zwangerschappen.