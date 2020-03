Docu toont loodzware revalidatie van Stig Broeckx Redactie

00u00 0 TV Op 3 maart ging 'De Stig' in première in de filmzalen, maar door de sluiting van de bioscopen brengt Eén deze warm aanbevolen documentaire van Eric Goens nu al op tv.

Lag in docuserie 'Bargoens' op Eén de nadruk nog op de loodzware, fysieke revalidatie van Stig Broeckx, dan gaat 'De Stig' vooral om de vraag: hoe neemt hij de draad van het gewone leven weer op? Hoe redt de gewezen Lotto-Soudal-renner, die bijna vier jaar geleden de ergste vorm van hersenschade opliep en gedoemd was tot een vegetatief bestaan, zich in het dagdagelijkse leven? Blijkt dat hij nog altijd, dag in dag uit, keihard traint. Niet om opnieuw een topsporter te worden, want hij weet dat hij dat nooit meer zal zijn. Maar wel om zo zelfredzaam mogelijk te worden.

Zeg nooit nooit

Stig knokt voor de kleinste vooruitgang. Zelfs wanneer hij televisiekijkt, bengelen er gewichten aan zijn benen. Want hij moet en zal nog sterker worden. En bij de logopediste zie je hem tot het uiterste gaan om de simpelste zinnen af te maken. Want hij moet en zal nog beter kunnen spreken. "Altijd maar over die limiet gaan", hoor je zijn vader Peter Broeckx zeggen. "Dat was vroeger ook al zo. In feite geeft hij mij kracht. Door zijn doorzettingsvermogen, door ons te tonen dat een mens nooit mag opgeven. Het is geen toeval dat Stig altijd maar 'zeg nooit nooit' zegt. In zijn geval is dat meer dan een slogan geworden."

'De Stig', dinsdag om 21.25 uur op Eén.