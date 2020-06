Docu rond ‘Breaking Bad' op komst JV

30 juni 2020

11u42 0 TV Goed nieuws voor fans van ‘Breaking Bad’: er komt volgende maand een nieuwe documentaire uit rond de populaire reeks. De docu, die ‘The Broken and the Bad’ zal heten, gaat dieper in op de thema’s en personages uit de serie. Ook waargebeurde feiten die de makers inspireerden voor bepaalde plotlijnen komen aan bod.

In ‘The Broken and the Bad’, die op 9 juli verschijnt op de Amerikaanse zender AMC, krijgen we ook Giancarlo Esposito opnieuw te zien. De acteur is in de serie beter bekend als drugbaron Gustavo Fring, tevens de uitbater van het kippenrestaurant Los Pollos Hermanos. Giancarlo presenteert de documentaire en vertelt meer over het reilen en zeilen van de drugsindustrie.

‘Breaking Bad’ liep van 2008 tot 2013 op AMC. In de serie krijgt scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) te horen dat hij kanker heeft en niet lang meer te leven heeft. Hij besluit daarop om zijn erfenis wat te spekken door drugs te produceren, met alle gevolgen van dien. De reeks was razend populair en viel meermaals in de prijzen: in totaal gaat het om zestien Emmy Awards en twee Golden Globes. Je kan alle vijf seizoenen bekijken op Netflix.

In 2015 verscheen de spin-off serie ‘Better Call Saul’ en vorig jaar werd er met de film ‘El Camino’ een vervolg gebreid aan de successerie. Daarin kregen de fans onder meer antwoord over het lot van Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Lees ook: Keuzestress door overaanbod op streamingdiensten? Dit zijn onze 10 favoriete bekroonde series (+)