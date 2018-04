Dochters van bekende Vlamingen strijden om het kroontje van 'Shopping Queen' SD

23 april 2018

Morgen gaat er een bijzondere week van 'Shopping Queens' van start. Vier dochters van een of meer bekende ouders trotseren deze week de Leuvense binnenstad om er een outfit te scoren waarmee ze Vlaanderens grootste fashion autoriteit willen bekoren. Maxine Michiels (25), Laura Van Tongelen, (24), Maartje Van Neygen (22) en Jasmine Vermassen (27) krijgen elk een bijzonder accessoire toegewezen dat als basis moet dienen voor hun styling. Jani is deze week extra gul en verhoogt de inzet naar 500 euro. Benieuwd of de vier dochters de succesvolle genen van hun bekende ouders hebben geërfd?

'Shopping Queens', telkens van dinsdag t.e.m. vrijdag om 20.35 u. bij VIJF.