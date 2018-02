Dochter van Sandra Bekkari is souschef van dienst in 'Open Keuken'

TDS

02 februari 2018

15u24

Bron: VTM 0 TV Zo moeder, zo dochter. Sandra heeft de kookmicrobe duidelijk doorgegeven aan haar dochter Anna, die op woensdag 7 februari mee de handen uit de mouwen komt steken in 'Open Keuken'.

Misschien omdat ze hoorde wat er op het menu stond: een gezonde rijstpap met ananas. Verder maken ze ook rösti’s van wortelen en courgettes… en daar hoort een portie zelfgemaakte ketchup bij.

“Elke kans om extra groenten in mijn weekmenu te stoppen, grijp ik aan.” Donderdag 8 februari draait Sandra wortelen en kaas in haar hartige muffins. Niets zo lekker op een koude dag als een kom soep. Naast muffins maakt Sandra ook een rijkelijke maaltijdsoep, tsjokvol groenten.

Pittige popcorn luidt het einde van de week in. Op vrijdag 9 februari maakt Sandra de ultieme snack voor een gezond filmavondje. Verder maakt Sandra puree zonder aardappelen en een stukje gegrild kalfsvlees met geroosterde trostomaat en tuinkerssalade.

Feta, mozzarella,… het is ondertussen geen geheim meer dat Sandra verzot is op kaas. Op maandag 5 februari introduceert ze halloumi, een minder bekende, Cypriotische kaas. Samen met pompoen, rode biet en pastinaak gaat de halloumi in een ovenschotel. Tournée Minérale is gestart, en dus geeft Sandra ook inspiratie voor een alcoholvrij drankje: een verfrissende smootie op basis van ananas, appel én spinazie.

Voor wie zijn broodmaaltijd ’s middags eens wil vervangen door een warme lunch, heeft Sandra op dinsdag 6 februari een “gezondheidsbommeke” in petto: een lauwe winterse salade met geitenkaas, winterpostelein en shiitakes. In 1,2,3 klaar! Nadien haalt Sandra de Oosterse keuken boven met een gepocheerde vis in kokosmelk met paksoi en boekweitnoedels.