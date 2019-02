Dochter van Lynn Wesenbeek speelt #MeToo-scène op VTM: “Op mijn 16de werd ik zelf ongewenst betast” JR

05 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV #MeToo avant la lettre in de nostalgische, nieuwe reeks ‘Studio Tarara’, vanaf volgende week op VTM. En het ‘lijdend voorwerp’ is Lauren Versnick (24), de oudste dochter van Lynn Wesenbeek. Haar eerste tv-rol belooft bijzonder spraakmakend te zijn. “Als model heb ik ’t ook écht meegemaakt”, onthult Lauren in Dag Allemaal. “Plots betastte die man mijn borsten...”

Als model heeft Lauren Versnick haar sporen al lang verdiend. Nu zet ze ook haar eerste stappen als actrice. In ‘Studio Tarara’, een dramareeks die zich afspeelt in de beginjaren van VTM, en die volgens de makers gedeeltelijk gebaseerd is op waargebeurde feiten. Lauren was niet alleen op de set een groentje tussen grote kanonnen als Koen De Graeve, Ruth Beeckmans en Geert Van Rampelberg, ook in de serie speelt ze een nieuwkomer die zich nog moet bewijzen.

Proficiat, Lauren. Je eerste tv-rol, en je mag meteen met een rist topacteurs spelen. Dat moet toch intimiderend zijn geweest.

Dat was ook zo! Mijn personage Babs komt net piepen als kleedster in ‘Studio Tarara’. Ze is heel naïef en onder de indruk van al die bekende mensen rond haar. Ik kan zeggen dat ik zelf minder naïef ben, maar ik was wel minstens evenzeer onder de indruk van al die rasacteurs.

Je rol is groter dan je zou verwachten voor een tv-debuut.

Het is geen hoofdrol, maar ook geen figurantenrol. Een gezette bijrol eigenlijk.

Maar wel eentje waarover ­iedereen zal praten, hé?

Ik denk het wel, ja. Babs droomt van een carrière als actrice, en één van de sterren van de comedyshow ‘Studio Tarara’ (Jean Van Hoof, vertolkt door Peter Van Den Begin, nvdr) wil haar wel helpen. Maar in ruil verwacht hij, euh, bepaalde gunsten.

