Dochter van Goedele Liekens in ‘Bloed, Zweet & Luxeproblemen’: “Ik wil mijn shopgedrag wel aanpassen, maar dan hebben die mensen geen werk meer” KV

30 november 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Luxeleventje aan de kant! Karine Claassens ‘ontdekkingsreis’ met zes BV-kinderen naar de derde wereld mist zijn effect niet. “ Op bezoek gaan bij mensen die op een vuilnisbelt leven... Dat stemt tot nadenken”, zegt Zion (18), zoon van Geena Lisa en Cocojr., in Dag Allemaal over ‘Bloed, Zweet & Luxeproblemen’. Maar om nu al hun gewoontes om te gooien...

Onze kledij, scampi’s, goud en chocolade. Waar komen ze vandaan, en in welke - onmenselijke - omstandigheden worden ze verwerkt voor de export naar ons land? Zes kinderen van BV’s ondervinden het aan den lijve. Beau (24), zoon van Rani De Coninck en student sportmanagement. Marie (20), dochter van Ronny Mosuse en studente ­sociologie. Milan (19), zoon van Martine Prenen en student international business. Zion (18) - zoon van Geena Lisa en Cocojr. - die momenteel een sabbatjaar neemt. Britt (20), dochter van Marleen Merckx en studente drama. En tot slot Céleste (19), dochter van Goedele Liekens en studente neuropsychologie. Met die drie laatsten en presentatrice/reisleidster Karine Claassen spreken we over hun bijwijlen choquerende avontuur, waarvan de opnamen inmiddels helemaal zijn afgerond.

“Die jongeren hebben in Ghana en Sri Lanka dagen en soms zelfs nachten gezwoegd”, vertelt Karine. “Dat moest ook. Wie aan de zijlijn staat toe te kijken, kan zich niet voorstellen hoe het voelt om in andermans schoenen te staan. Daarvoor moet je echt samenwerken met die mensen.”

