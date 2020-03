Dochter van een Fifa-scheidsrechter, advocaat en sauna-uitbaatster: dit zijn de kandidaten van ‘De Mol 2020' Mark Coenegracht

01 maart 2020

20u20 18 TV ‘De Mol 2020’ staat in de startblokken. Volgende week zondag start de perfect geregisseerde zoektocht naar dé mol-saboteur opnieuw op VIER. Voor de editie 2020 trok het programma naar Griekenland, met vaste waarde Gilles De Coster opnieuw als gastheer. Sinds vanavond zijn ook de tien kandidaten eindelijk bekend. De gemiddelde leeftijd van het gezelschap is 34,6 jaar, met zes twintigers, twee veertigers en twee vijftigers. We zetten alle kandidaten even op een rijtje met slechts één zekerheid: een van de onderstaande kandidaten is dé mol.

Dit zijn de kandidaten

Alina - studente, 21 jaar, uit Westerlo

“Ik wil mezelf testen”

Alina is niet alleen de jongste van de groep, maar ook de kandidate met misschien wel het hardste levensverhaal. Ze werd geboren in Almaty, Kazachstan, maar verhuisde nog voor haar eerste verjaardag met haar ouders naar België. Het huwelijk liep vrij snel spaak, waarna mama Irina en haar dochter bijna tien jaar lang zonder papieren ondergedoken in ons land verbleven. Sinds enkele jaren zijn alle documenten in orde en bouwt Alina samen met haar mama aan haar toekomst. Zij volgde een jaartje biotechnologie, maar schakelde dan over naar logopedie. Haar mama werkte als kuisvrouw en studeerde na haar uren. In haar vrije tijd was ze succesvol voetbalster. Na haar actieve voetballoopbaan, o.a. bij Anderlecht en Genk, slaagde ze in haar examen als scheidsrechter en is ze ondertussen de Belgische nummer 1 voor FIFA-vrouwenmatchen. Alina wordt omschreven als een ‘pittige kandidate’.

Zelf zegt ze: “Ik wil zover mogelijk raken, zodat ik mezelf kan testen op, fysiek en mentaal vlak.”

Bart - a dvocaat, 43 jaar, uit Tourinnes-la-Grosse

“Groepspot interesseert me niet"

Bart is advocaat, papa van drie kinderen, houdt van lekker eten en drinken en woont en werkt net over de taalgrens in het Waals-Brabantse Tourinnes-la-Grosse, een gehucht van Beauvechain.Hij wordt door de Mol-makers omschreven als een slimme en zelfzekere speler met het hart op de tong.

Bart is zonder meer een bijzonder straffe kandidaat. Hij is gespecialiseerd in immobiliën en heeft toestemming om zowel in ons land als in Amerika advocaat te zijn. Hij is bestuurslid van de luchthaven van Charleroi en geeft advies aan internationale private equity fondsen.

Zelf zegt hij: “Het geld en de groepspot kunnen me eerlijk gezegd gestolen worden. Mijn enige doel is om de mol te ontmaskeren.”

Dorien - w elness-uitbaatster, 27 jaar, uit Balen

“Ik wil vooral genieten”

Of Tom Boonen klant is in het ‘Welness-center Andor’ dat dorpsgenote Dorien uitbaat, weten we niet. Feit is wel dat het Doriens grote droom was om een sauna uit te baten. In een niet zo ver verleden combineerde ze namelijk een masteropleiding in Toegepaste Economische Wetenschappen met haar opleiding tot schoonheidsspecialiste. Dorien slaagde voor beide opleidingen, maar koos er uiteindelijk toch voor om haar eigen schoonheidscentrum op te starten.

Zelf zegt ze: “Ik wil zover mogelijk raken en liefst ook de Mol te pakken krijgen, maar bovenal wil ik ook genieten van het avontuur.”

Els - l erares, 51 jaar, uit Tielt

“Ik kan heel goed zwijgen”

Ze is een jaartje ouder dan haar mannelijke collega Bruno en dus meteen de ouderdomsdeken van de groep. Els is lerares in 1LA, in de Vrije basisschool De Wijzer en bijzonder actief in het verenigingsleven in Tielt en omstreken. Zo was ze jaren voorzitster van vrouwengroep Femma in Aarsele. Bij de voorstelling van de Mol-kandidaten laat Els weten dat ze héél goed kan zwijgen. Klopt perfect. Toen ze wist dat ze meedeed aan ‘De Mol’ liet ze iedereen weten dat ze lange tijd out was door een depressie en tijd voor zichzelf nodig had. Dat ze er een tijdje later weer helemaal bovenop was vond iedereen wel vreemd…

Zij zegt: “Mensen die me goed kennen denken dat ik een open boek ben, maar ze weten niet dat ik ook heel goed kan zwijgen als het nodig is.”

Christian - consultant , 26 jaar, uit Brussel

“Sterker zijn dan de Mol”

De enige met écht Limburgs bloed in de aderen, maar vooral opvallend door zijn gestalte. Christian is niet al te groot van gestalte als gevolg van dwerggroei. Het belette hem niet om handelsingenieur te worden en na zijn studies vanuit Limburg naar Brussel te verhuizen om er aan een carrière als consultant te beginnen. Hij begeleidt bedrijven die in een overnameprocedure zijn. Wordt als gevat en pienter omschreven. Durft in zijn vrije tijd wel eens achter een drumstel gaan zitten. Als we Christian mogen geloven zal de Mol moeten oppassen voor hem.

Hij zegt: “Mijn doel is om ervoor te zorgen dat we als groep sterker zijn dan die ene persoon die alles probeert te saboteren.”

Bruno - technisch directeur, 50 jaar, uit Vosselaar

“Mensen vertrouwen me snel”

De ouderdomsdeken bij de mannen. Is technisch directeur bij een bouwbedrijf en stuurt dus heel wat werknemers aan. Schreef zich eerder al in. Bruno woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Vosselaar. Heeft ervaring zat in het samenwerken met mensen en wil met die ervaring een meerwaarde zijn voor de groep als er moeilijke beslissingen moeten genomen worden.

Hij zegt: “Ik merk dat mensen me heel snel in vertrouwen nemen.”

Gilles - horeca-uitbater, 29 jaar, uit Deurne

“Ik durf alles aan”

Gilles is een sociale en enthousiaste bijna-dertiger en rasechte Antwerpenaar die maar wat trots is op zijn tongval. Heeft op het eerste gezicht die Antwerpse nonchalance, maar etaleert ook een grote verantwoordelijkheidszin. Hij is niet alleen een jonge vader, maar ook medevennoot van een brasserie en een bakkerij in Wilrijk.

Hij zegt: “Er zijn weinig of geen dingen die ik niet zou doen of durven.”

Jolien - bankbediende, 25 jaar, uit Gent

“Ik ga nergens en nooit neen zeggen”

Eén van de zovele studentes die na haar studies is blijven plakken in de stad waar ze studeerde. In dit geval is dat Gent. Jolien is guitig en energiek en werkt bij een bank, waar ze via sociale media alle communicatie met klanten verzorgt. Jolien observeert de wereld met grote ogen van achter haar grote brilglazen, maar neemt nooit een blad voor de mond.

Zij zegt: “Ik heb mezelf een persoonlijk doel gesteld bij deze reis om nergens ‘neen’ op te zeggen. Als het op mijn weg komt, doe ik het gewoon.”

Laure - management assistant, 46 jaar, uit Duffel

“Ik ben een durfal”

Laure is mama van drie kinderen, management assistant, woont in Duffel en leidt in haar vrije tijd thuis een blindegeleidenhond op. Ze werd tweetalig opgevoed en dat is te horen aan een duidelijk Franstalig accent. Ze is bedachtzaam, spontaan, maar ook van weinig dingen bang.

Ze zegt: “Ik ben eerder een durfal. Als ik iets doe, ga ik er volledig voor.”

Salim - shopmanager, 28 jaar, uit Mechelen

“Ik ben sociaal, maar kan geniepig zijn”

Salim is een Mechelaar met Marokkaanse roots. Hij is shopmanager in de UGC-bioscoop en verantwoordelijk voor de aankoop van o.a. popcorn en frisdrank. Salim is goedlachs en innemend, maar fysiek niet te onderschatten. Hij kan tegen een balletje trappen en doet dat bij FC Verbroedering Hofstade.

Hij zegt zelf: “Ik ben heel sociaal en kom goed overeen met de meeste mensen, maar ik kan ook sluw en geniepig zijn.”