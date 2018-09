Dit zijn ze, de juryleden van het nieuwe seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' (in unieke Star Trek-trailer) DBJ

17 september 2018

22u29 0 TV Erik Van Looy maakte maandagavond de twaalfkoppige jury bekend van een nieuw seizoen 'De Slimste Mens ter Wereld'. Onder meer Herman Brusselmans keerde terug en Barbara Sarafian is de nieuwkomer.

Jonas Geirnaert, Jeroom, Rik Verheye, Sven de Leijer, Bart Cannaerts, Karen Damen, Stefaan Degand, Jan Jaap van der Wal, Herman Brusselmans, Barbara Sarafian, Marc-Marie Huijbregts en Wim Helsen. Dat zijn de twaalf juryleden die samen met Erik Van Looy een nieuw seizoen van 'De Slimste Mens ter Wereld' op gang trappen. Tien juryleden waren vorig seizoen ook al van de partij, schrijver Herman Brusselmans keert terug als jurylid en actrice Barbara Sarafian is de nieuwkomer in het gezelschap. Voor het thema zochten de makers dit jaar hun heil bij de sciencefiction-reeks 'Star Trek'.

"Ik ben ontzettend blij met mijn bemanning", laat kapitein Erik Van Looy optekenen. "Deze twaalfkoppige jury, allemaal grote namen, is ambitieus en heeft net als ik ontzettend veel zin in deze dolle vlucht door het heelal. "Ik vind het ook heel fijn dat Herman terug is. Hij is een goede vriend en een garantie op een onvergetelijke avond. Zowel voor als achter de schermen. Barbara Sarafian is nieuw achter de jurydesk, maar als ik terugdenk aan haar deelname vorig seizoen, haar ontzettend sterk komisch talent en hoe ze kan slaan en zalven tegelijk, dan kan ik me enkel verheugen op haar intergalactische verschijning. Dat geldt natuurlijk ook voor Wim Helsen, Sven de Leijer, Rik Verheye en Stefaan Degand, Jeroom en Jonas, Bart en Karen. Allemaal mensen die ik zelf heel grappig vind en waar ik het heel goed mee kan vinden. Ze zorgen voor chaos en dat heb ik doorheen de jaren leren appreciëren. Vroeger was ik een controlefreak en had ik liever niet dat er iets fout liep. Nu vind ik niets leuker dan dat. En dan zijn er ook onze twee Nederlanders : Jan Jaap en Marc Marie. Enorm sterk in hun improvisatie, hun mimiek, hun taalgebruik,.... Ik vind Nederlanders geweldig en uiteraard zullen er ook weer wat kandidaten van over de taalgrens naar onze studio reizen voor buitenaards quizplezier."

