Dit zijn ze dan: Erik Van Looy stelt alle kandidaten van ‘De Slimste Mens’ voor 32 kandidaten en ‘maar’ 11 vrouwen… Mark Coenegracht

25 september 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 8 TV Critici van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ mogen hun pennen al scherpen. Na het meest vrouwelijke seizoen, vorig jaar met vijftien deelnemende dames, wist quizmaster Erik Van Looy (56), die voor de vijftiende keer presentator is, dit seizoen ‘maar’ elf vrouwen te overtuigen.

"Een zeer sterk elftal weliswaar, maar ik had toch graag nog meer vrouwelijke deelnemers kunnen overtuigen. Het blijft moeilijker dan mannen overtuigen. En dat ligt niet aan mij. Ik heb uren aan de telefoon gehangen om zoveel mogelijk slimme en mooie vrouwen te overtuigen om een gooi te doen naar de oorkonde van De Slimste Mens ter Wereld", aldus Van Looy.

Wouter Vandenhaute (56), v oorzitter De Vijver Media

"Ik ben heel benieuwd naar zijn kennis. Ik denk dat hij heel veel weet, maar of dat ook de dingen zijn die wij hem zullen vragen... Hij is in ieder geval van veel werelden thuis, dus ik reken toch op een stevige algemene kennis. De lichtere showbizz of faits divers zullen misschien zijn zwakkere plek zijn. Maar hij is heel competitief en hij gaat volgens mij ook voor de overwinning, al zal hij zeker zeggen dat dat niet zo is. Hij heeft mij in ieder geval gegarandeerd dat hij zich behoorlijk zou voorbereiden. Misschien kent hij intussen Ariana Grande wel, stel je voor! (lacht)".

Peter Van de Veire (46), MNM-dj en Eén-presentator

"Snelle geest, snelle tong, snelle man. De Slimste Mens combineren met de ochtendshow is pittig, maar hij houdt denk ik wel van die uitdaging".

Rani De Coninck (48) , tv-carrière bij VRT, SBS en Medialaan en nu radiopresentatrice bij JOE

"Nothing on my radio is alvast niet van toepassing, want zeer verheugd met de komst van Rani van JOE. Ik kan jullie verklappen dat ze eigenlijk overtuigd werd door Wouter Vandenhaute. Die wilde enkel toezeggen als zij het ook deed. Twee vliegen in een klap!"

Hans Vanaken ( 26), v oetballer Club Brugge en Rode Duivel

"Een erg goeie kwisser en een absolute luxe, want meestal is het jaren zoeken naar een voetballer die de uitdaging aandurft om onze arena te betreden".

Frank Boeckx (31) , Doelman bij RSC Anderlecht

Youri Mulder (49), Nederlandse voetbalanalist en voormalig voetballer. Zoon van Jan.

"Naast Van Aken en Boeckx een derde kandidaat die wat met voetbal te maken had en heeft. Volgens mij doet Youri in de eerste plaats mee om te bewijzen dat hij sterker is dan zijn vader, wat ook weer niet zo moeilijk is, want Jan lag er na zijn eerste deelname al uit. Echt heel veel moeite zal de jongste Mulder dus niet moeten doen".

Saartje Vandendriessche ( 43), a ctrice, presentatrice bij Eén en sportieve durf-al.

"We mogen Saartje naar mijn bescheiden mening intussen ook wel bij het rijtje sporters voegen. Wat zij met Op de Man af getoond heeft aan doorzettingsvermogen en wilskracht, vind ik bewonderingswaardig".

Luca Brecel ( 23), t opsnookerspeler

"Een man die met de bijnaam The Bullet snookert, daar kijk ik naar uit. Bij onze kandidaten kan een sportieve achtergrond enkel in hun voordeel spelen. Vaak hebben sportmensen het spel tactisch erg goed door en nemen ze onder grote druk de juiste beslissingen".

Clara Cleymans ( 29), a ctrice

"Stond al jaren op mijn wenslijst en voelt zich nu eindelijk klaar voor de kwis. ‘Ik ben geen domme hé,’ sprak ze aan de telefoon, ‘dus ik doe mee’. Zoiets hoor ik graag."

Niels Albert ( 32), v oormalige Belgische veldrijder en wereldkampioen

"Gaat altijd voor een steile klim. Niet evident als kersverse vader met een chronisch slaaptekort. Heel welkom en heel veel zin in zijn kurkdroge opmerkingen".

Pieter Delanoy ( 34), Priester, leerkracht en de mol 2018

"Deze priester en Mol komt met de hulp van God. Dus dat kan niet verkeerd lopen. Om de mol te zijn in De Mol moet je heel slim zijn, heel competitief, en moet je veel voorsprong nemen op je medekandidaten. Deze keer zal hij wel moeten spelen om te winnen en niet om te verliezen".

Wim Lybaert ( 50), t v-maker bij Eén

"Mogelijks één van de liefste mensen die ik ken. Ik heb vroeger veel met hem samengewerkt dus het wordt ongetwijfeld een blij weerzien. Hij is ook enorm leergierig, een echte Columbus, en spit volgens mij even graag eens in zijn kennis als in zijn moestuin".

Viktor Verhulst (24) , tv -redacteur en scenarist bij Studio 100. Zoon van Gert

"Knap, knapper, knapst, want dit nieuwe seizoen ontvang ik ook de “meest sexy man van Vlaanderen”. Ik verwacht naast beauty toch ook flink wat brains. Of hij die van zijn vader heeft, durf ik niet zeggen, maar bij de cafétest bleek hij toch over heel wat kennis te beschikken. Bovendien heeft hij het spel tactisch helemaal onder de knie".

Julie Colpaert ( 38), j ournaliste bij VTM-Nieuws en presentatrice van o.a. ‘Telefacts en ‘Lotgenoten’

"Een ravissante nieuwsreporter waar ik veel van verwacht. Ze is ook de eerste anker van de VTM-nieuwsdienst, sinds Dany Verstraeten, die deelneemt aan onze quiz. Julie is bijzonder intelligent, charmant en geestig".

Annelies Van Herck ( 43), anker VRT-Journaal

"De VRT-nieuwsdienst stuurt dit jaar opnieuw Annelies uit. Na de prestaties van Goedele Wachters en Xavier Taveirne vorig seizoen, staat ze voor een fikse opdracht. Van nieuwsankers en journalisten wordt sowieso wat meer verwacht. Annelies heeft ooit al eens deelgenomen en toen was ze al een vrij sterke speler met veel inzicht in het spel. Met wat geluk kan ze het ver brengen".

Hakim Chatar ( 29), dj en producer

"Eén is geen, dus doet naast Soe Nsuki met Hakim Chatar nóg een dj mee. Fijne jongeman met een Fellainiaans kapsel waar ik groen jaloers op ben."

Boris Van Severen ( 29), a cteur en theatermaker

"Knap en bij het grote publiek vooral bekend van ‘Salamander’. Piepjong ook, amper 29. Nu ja, ik kom op een leeftijd waarbij ik bijna iedereen piepjong vind. (lacht)"

Omar Souidi ( 32), a dvocaat

"Bij mijn weten de eerste advocaat die durft deelnemen. Een tip van Adil el Arbi, waarvoor dank! Omar is ook een zeer geëngageerde Antwerp supporter. Hij neemt geen blad voor de mond en durft, zoals het voor een echte advocaat hoort, elke verbale uitdaging aan. Opletten dat hij mij niet overtuigt om een fout antwoord goed te rekenen".

Soe Nsuki (30) , c omedian en dj. Werkt aan een eigen tv-programma voor Eén

Dominique Van Malder ( 42), a cteur, theater- en tv-maker. Bekend van ‘Radio Gaga’ op Canvas, straks op Eén

"Wie weet stapt Dominique dit seizoen wel in de voetsporen van zijn ‘Radio Gaga’-collega Joris Hessels, die destijds tot zijn eigen verbazing de finaleweken bereikte".

Jinnih Beels ( 41), c riminologe, ex-politiecommissaris en onafhankelijke kandidaat op de Antwerpse sp-a-lijst

Sven Gatz ( 51), v laams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Open VLD-lid

Pieter De Crem ( 56), s taatssecretaris (CD&V) voor Buitenlandse Handel

"Laten we eerlijk zijn, politici hebben a hell of a job. Ik heb veel bewondering voor die mensen en hoop dat ze zich bij ons gewoon eens een avondje komen amuseren. Moet kunnen, want als ze bij ons verschijnen zijn de verkiezingen al achter de rug".

Liesa Naert ( 36), a ctrice

"Speelde een glansrol in de Eén-serie ‘Gevoel voor tumor’ en heeft, dat is algemeen geweten van o.a. ‘De ideale wereld’, héél veel gevoel voor humor".

Tourist LeMC ( 34), h eet eigenlijk Johannes Faes en is een hiphop- en kleinkunstartiest

"Nog een Antwerp supporter in ons midden. Ik ben grote fan van zijn muziek en ik beloof bij deze plechtig dat ik geen nummer zal nazingen... Of misschien heel even bij de soundcheck".

Michèle Cuvelier ( 26), r adiopresentatrice bij Studio Brussel

"Ook met Studio Brussel hebben we een langdurende en zeer gewaardeerde liaison. Zo waren er al Lisa Smolders, Eva De Roo, Linde Merckpoel en dit jaar sturen ze alweer gewaardeerd mooi en jong geweld uit".

Layla El-Dekmak ( 30), p resentatrice bij Radio1’

"Bij de collega’s van Radio 1 hebben we gekozen voor een innemende persoonlijkheid, een vrouw met een stem, en niet alleen op de radio".

Saïd Boumazoughe ( 31), a cteur en theatermaker. Ook rapper bij NoMoBS en SLM, bekend van het nummer ‘Ewa ja’

"Nog een tip van Adil El Arbi. Supercreatief theatermaker, acteur, rapper en razend bekend van het nummer ‘Ewa ja’. Ja, dat grapje ga ik dus wel maken. Sorry!"

Hugo Borst ( 56), Nederlands schrijver, columnist, radiopresentator, tv-persoonlijkheid en voetbalcriticus

"Iemand die geen blad voor de mond neemt en graag voor de humor gaat. Of hij ook een goede kwisser is, weet ik niet. Hijzelf weet dat denk ik ook niet".

Brigitte Kaandorp ( 56), Nederlandse cabaretière en actrice

"Naast Youri en Hugo, verwelkom ik met veel plezier nog twee noorderburen. Brigitte is één van de absolute grootheden uit de Nederlandse theaterwereld. Bij ons is ze vooral bekend van het bijzonder geweldige lied “Ik heb een heel zwaar leven”. Ik hoop dat ik haar leven wat kan verlichten met een aantal avonden kwisplezier".

Jeroen van Koningsbrugge ( 45), Nederlands acteur, cabaretier, zanger, regisseur en presentator. Speelde mee in de Nederlandse ‘Loft’

"Hij is wereldberoemd in Nederland en dus wordt het hoog tijd dat hij Vlaanderen verovert. Ik ben grote supporter van een nog intensievere uitwisseling tussen België en Nederland."

Guy T’Sjoen ( 47), d iensthoofd endocrinologie aan het UZ Gent. Bekend van Topdokters op VIER

"Deze professor wordt volgens mij een topkandidaat. En sinds de deelname van Rik Torfs begin ik niet meer aan een seizoen Slimste Mens zonder een professor. Dus heel dankbaar dat hij in zijn drukke agenda hier tijd voor wil maken".

In cijfers…

Vrouwen: 11

Mannen: 21

Twintigers: 7

Dertigers: 12

Veertigers: 7

Vijftigers: 6

Jongste deelnemer: 23 jaar

Oudste deelnemer: 56 jaar

Aantal Nederlanders: 4