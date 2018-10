Dit zijn ze: alle kandidaten van 'Dancing With The Stars' MC

01 oktober 2018

22u51 3 TV VIER gaat vanaf vrijdag 19 oktober met het (her)nieuwde ‘Dancing with the Stars’ de strijd aan met de succesvolle VTM-talentenjacht ‘The Voice Kids’. Gastheer Gert Verhulst en sidekick Jani Kazaltzis ontvangen op de dansvloer negen BV’s die elk gekoppeld zijn aan een professionele danser of danseres.

Acht afleveringen verder moet de opvolger van o.a. Dina Tersago en Louis Talpe bekend zijn. Dit zijn de kandidaten.

Elodie Ouedraogo (37)

Aan doorzettingsvermogen, conditie en competitiviteit geen gebrek, maar kan onze donkerkleurige hinde, eigenares van een gouden medaille, veroverd op de Olympische Spelen van Peking, ook dansmoves, star quality en emotie uit haar goddelijke lijf toveren op de dansvloer in Lint?

Fabrizio Tzinaridis (27)

Zeg nooit Fabrizio Tzinaridis, zeg wél Temptation-verleider Fabrizio, inmiddels hondstrouwe wederhelft van Temptation-verleidster Pommeline. De levende tattoo moet zich nu laten leiden door danseres Margot Weeda.

Ian Thomas (21)

Ian is de jongste deelnemer. Sportief genoeg, zo bewees hij eerder al in het VTM-programma ‘De Grote Sprong’. De moves van Michael Jackson heeft hij onder de knie, net zoals Sam Gooris, maar bij ‘Gert Late Night’ bekende Ian graag dat hij in Hollywood de echte dansers niet kon volgen. Kan dat in Vlaanderen wel?

James Cooke (33)

Danservaring rot dankzij zijn musical- en theaterwerk. En hij wil deze wedstrijd winnen. Omdat hij tot aan de start van het dansconcours ook elke dag op een boot moet aanwezig zijn, oefent James nu voluit vlakbij de Evanna, de boot van Gert, aan het Antwerpse MAS.

In 'Gert Late Night' maakten we ook kennis met Bjork, de IJslandse danspartner van James.

Karen Damen (43)

Zij krijgt met James haar beste vriendje als tegenstander voorgeschoteld. En dat zou wel eens voor vuurwerk kunnen zorgen, want ook Karen heeft maar één doel voor ogen: winnen. Al valt het af te wachten of de K3-danservaring voldoende is.

Kat Kerkhofs (30)

Ze heeft een eigen fitnesscentrum, houdt van dansen, al omschrijft ze haar techniek als ‘schudden met hun kont in clubs’. Kan Kat straks op de dansvloer even vlot scoren als Dries op het grasveld?

Leen Dendievel (34)

De Thuis-actrice is inmiddels een paar maanden gehuwd met zanger Udo, maar zal toch dansen met leraar Andrei. Naar verluidt heeft ze inmiddels paniekaanvallen onder controle en ‘asemt’ ze rustig. Zien of ze ook de danschoreografie onder controle krijgt.

Peter Van Asbroeck (55)

Doorgaans altijd te vinden voor een grap, maar dit keer wil Peter scoren. Hij teistert zijn lijf zo hard, dat hij vorige week bij de kinesist belandde, maar voor Peter is dat maar een akefietje. Zijn comeback bij VIER, waar hij ooit ‘Komen Eten’ presenteerde, zal en moet in stijl gebeuren.

Sien Eggers (67)

Bekend als ‘mevrouw Protput’ uit ‘Het Eiland’ of als moeder Porrez uit ‘Safety First’, dit keer wil de oudste kandidaat als dansend scoren. Om in conditie te raken, nam ze extra zwemlessen. Zien wat dat straks oplevert.