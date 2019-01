Dit zijn de zes nieuwe reisgezellen van Dieter Coppens in ‘Down The Road’ DBJ

24 januari 2019

13u33 0 TV Charlotte, Julie, Maud, Geoffrey, Maarten en Yens zijn de zes nieuwe reisgezellen van Dieter Coppens in ‘Down the Road’. In het programma vertrekt de neef van Staf en Matthias op roadtrip met zes jongeren die een beperking hebben. In het tweede seizoen gingen ze naar Zuid-Afrika.

In dit tweede seizoen wordt Dieter bijgestaan door begeleidster Saar. Samen met de zes jongeren trekken ze 21 dagen door Zuid-Afrika. Ze starten in Kaapstad, volgen een stuk van de Garden Route en eindigen boven Johannesburg in het natuurpark Pilanesberg.

Maud Ysebaert - 22 jaar – uit Mortsel

De 22-jarige Maud droomt ervan alleen een wereldreis te maken. De reis in Down the road is al een mooi begin voor haar. Maud weet wat ze wilt, en zal niet snel van gedachten veranderen. Ze is heel actief: Maud werkt voor de CM in Mechelen, bij het UZA en als vrijwilliger op een kleuterschool. Na het inclusief middelbaar onderwijs volgde Maud haar passie en ging ze fotografie studeren.

Maud is grote fan van ABBA en in het bijzonder van ‘Dancing queen’. En eigenlijk is Maud ook wel een dancing queen. Ze houdt ook van dansen, fotografie, fuiven, Thuis kijken en lekker eten.

Julie Slaets – 25 jaar – uit Langdorp

Julie houdt van avontuur en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Ze wil graag tonen aan de wereld wat ze kan en wie ze is. En ze wil aan haar ouders tonen hoe zelfstandig ze kan zijn. Julie is eerder introvert, maar wil de reis aangrijpen om zich echt te tonen. Julie houdt erg van muziek, dansen en televisie kijken. Dit jaar studeert ze af en begint daarna aan haar zoektocht naar werk.

Charlotte Van den Bergh - 21 jaar tijdens de reis – uit Pulderbos

“Deze reis is een droom die uitkomt. Omdat ik eens zonder mijn ouders op reis wil. Zonder hun gezaag en gemoei. Maar dat moet je niet tegen mama zeggen.”

De nu 22-jarige Charlotte is klaar om de wereld te ontdekken. Ze wilde graag eens op reis zonder haar ouders. Charlotte is heel open en sociaal. Ze wil graag dat iedereen zich goed voelt en zal als eerste iemand helpen of troosten. Charlotte is ook erg populair bij de jongens.

Koken doet Charlotte erg graag: speculaaskoekjes en balletjes in tomatensaus zijn haar specialiteiten. Dit jaar studeert ze af en ze kijkt al uit naar de volgende stap. Charlotte houdt van dansen, acteren en zingen. Al geeft ze toe dat ze wel eens vals durft zingen.

Geoffrey Teugels – 20 jaar – uit Rotselaar

Geoffreys grote droom was deelnemen aan Down the road en daar vooral nieuwe leuke meisjes te leren kennen. Tijdens deze reis zou Geoffrey misschien wel een lief kunnen vinden. Hij is een echte grapjas die het fantastisch vindt om de show te stelen. Hij heeft ook een heel aparte kijk op de dingen en komt dan ook vaak erg verrassend uit de hoek.

Geoffrey is enorm creatief, je kan hem elke avond al knutselend in zijn kamer terugvinden. Hij hoopt ooit zijn eigen televisiezender op te starten en ook muziek is erg belangrijk voor hem: zijn hoofdtelefoon en muziek gaan overal met hem mee. Geoffrey houdt van paprikachips, F.C. De Kampioenen, zwemmen, wildwaterglijbanen, toneel spelen, ‘Gangnam style’ van Psy en van mooie meisjes.

Yens Ruymen – 20 jaar – uit Zoutleeuw

Yens vindt zichzelf een echte durver en avonturier, geen uitdaging is te groot voor hem.Deze reis is de ideale gelegenheid voor hem om dit te tonen. Yens is een stoere, gespierde gast maar vooral ook een zachte knuffelbeer. Hij gaat nog naar school en heeft daarnaast zijn eigen macramé bedrijfje. Hij maakt armbandjes en verkoopt die aan vrienden en familie.

Yens is een goeie tennisser, elk jaar neemt hij deel aan de Special Olympics. Hij werkt in een café en ontfermt zich daar over de afwas. Yens houdt van fitness, fietsen, dansen, zijn lief Inez, en kijken naar Thuis.

Maarten De Gryse - 29 jaar tijdens de reis – uit Aartselaar

De nu 30-jarige Maarten gaat bijna nooit op reis, hij werkt liever. Hij heeft ook vliegangst, dus de start van Down the road wordt al een heel avontuur. Zijn moeder reist wel graag en zou graag willen dat Maarten voortaan mee op reis gaat. Als oudste van de bende hield Maarten tijdens Down the road de veiligheid in het oog, en werd zo een beetje de veiligheidscoördinator van de groep.

Maarten is een echte scout, met als specialiteit vuur maken. Hij komt over als een stoere kerel, maar heeft eigenlijk een erg klein hartje. Maarten weet heel veel en heeft daardoor twee bijnamen: “De wandelende encyclopedie of de wandelende Wikipedia”. Hij houdt van muziek, van klassiek tot het hardere genre maar hij is vooral grote fan van Milk Inc.