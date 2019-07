Dit zijn de winnaars van ‘Love Island’: "Is dit echt? Wij zijn in shock!” TDS

07 juli 2019

22u50 34 TV De liefde heeft gezegevierd. Zoveel mag wel blijken na de finale van ‘Love Island’. Nadat tv-kijkend Vlaanderen en Nederland wekenlang alle emoties, intriges en ontwikkelingen in de villa kon volgen, hebben de kijkers nu beslist dat Aleksandra (24) en Denzel (26) niet alleen met de 25.000 euro naar huis gaan, maar ook mét elkaar.

“Is dit echt? Wij zijn in shock!” - voor wie er nog aan twijfelt: Aleksandra en Denzel hadden duidelijk niet verwacht dat zij als sterkste koppel uit de bus zouden komen. De twee hebben een hobbelig parcours afgelegd, met veel ups en downs. In het begin had Aleksandra haar twijfels over de Nederlander en zijn intenties, op het einde was ze smoorverliefd en wist ze dat zij en Denzel bij elkaar horen.

“Kijkers hebben gezien dat wij een moeilijke weg hebben afgelegd, maar we zijn voor elkaar blijven vechten. Misschien dat zij ons daarom dit geluk gunnen?”, vraagt Aleksandra zich af. “En ook het feit dat Denzel in het begin zulke negatieve reacties heeft gekregen zal wellicht hebben meegespeeld. Iedereen heeft intussen kunnen zien dat hij echt een goede jongen is en hoe oprecht hij écht is. Ik heb hem altijd een eerlijke kans gegeven en heb die zaken mijn geluk niet laten bepalen. We hebben moeilijke momenten gehad samen, maar ook veel mooie. En dat is uiteindelijk wel hoe echte liefde werkt.”

Niet voor niets

Denzel treedt ‘zijn’ Aleksandra bij: “Ja, nu zie je dat alle energie en moeite niet voor niets zijn geweest. Van in het begin heb ik aangegeven dat ik mij graag wilde openstellen voor Aleks. Ik wist meteen dat ik verliefd kon worden op dat meisje. Er zat gewoon iets in, en dat wilde ik koste wat het kost eruit halen. Dat wij ‘Love Island’ nu mogen winnen, voelt als een waardering.”

Vooral het feit dat Denzel enkele weken terug het programma plots moest verlaten, om later weer terug te keren, heeft heel wat losgemaakt. “Moest mijn exit niet zijn gebeurd, dan had ik misschien minder mijn waardering of geluk laten spreken toen ik weer terug in de villa mocht zijn. Mijn terugkeer heeft voor veel vreugde gezorgd, dus daar ben ik zeer tevreden om. Het moest gewoon zo zijn.”

Zeker van elkaar?

Over hun liefde is het koppel alvast zeker. Met óf zonder die 25.000 euro op zak. “Ik en Aleksandra hadden op voorhand al besproken dat het ook prima was als wij eerder moesten gaan. Zolang we maar samen de villa konden verlaten. We hadden het alle andere koppels even hard gegund.” Aleksandra deelt die mening: “Al onze verwachtingen die we hadden voor we aan ‘Love Island’ begonnen, zijn overtroffen. Ik had natuurlijk gehoopt om iemand te leren kennen, maar hier had ik zelf niet van durven dromen.”

Vraag is natuurlijk: wat gaat het koppel doen met het geld? “Eerlijk gezegd hebben we er nog niet echt over nagedacht. Al hebben we wel besproken dat we het geld zouden kunnen gebruiken om samen op reis te gaan.” Ook over hun verdere toekomstplannen wordt nog druk overlegd. “Op dit moment focussen wij ons vooral op het genieten van elkaar. We gaan ondervinden hoe het werkt tussen ons buiten de villa”, zegt Aleksandra. “Want er is een afstand die moet overbrugd worden, dus voorlopig gaan we heen en weer rijden om zoveel mogelijk tijd met elkaar door te brengen. En ondertussen bekijkt Denzel of hij naar Antwerpen kan verhuizen.”

Het koppel is verder vastberaden contact te houden met de andere Islanders. “Wij gaan elkaar nog enorm vaak zien! Volgend weekend hebben we al afgesproken. We gaan daarnaast een groepschat maken op Whatsapp, zo kan iedereen met elkaar blijven praten. En ik ben er eigenlijk zeker van dat dat ook gaat gebeuren.”

Sociale media

Aleksandra en Denzel keren nu als een koppel terug naar de bewoonde wereld. En dus worden ze ook blootgesteld aan alle commentaren en reacties die al over hen zijn verschenen op sociale media. “Ik trek me weinig aan van wat anderen over mij te zeggen hebben. Ik doe altijd mijn eigen ding”, stelt Denzel. Aleksandra is minder zeker: “Ik denk dat ik best niet te veel ga kijken online”, lacht zij. “Denzel kan dat allemaal goed loslaten, maar ik ben daar toch gevoeliger aan. Ik heb totaal geen idee wat mensen allemaal vinden. Maar ik ga dus ook zeker niet op zoek gaan naar reacties!”

