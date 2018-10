Dit zijn de twee favoriete meisjes van boeren Jan, Jeroen en Bjorn DBJ

15 oktober 2018

Na enkele leuke dagen met hun drie favoriete dames op de boerderij kozen boeren Jan, Bjorn en Jeroen voor hun twee favorieten. Jitse moest, na het vertrek van Christy vorige week, niet meer kiezen. Boer Manu maakt volgende week zijn keuze.

In Australië hoopten alle meisjes vurig om nog te mogen blijven, want allen zien ze wel iets in Jan. Hij kon goed nieuws brengen aan Romina (27, Dudzele, links) en Laura (27, Gent, rechts). Met Stephanie (28, Outer) voelde hij de minste klik, ze moest dus opnieuw het vliegtuig instappen.

Het afscheid valt Jan zwaar.

Honingwijnboer Bjorn zoekt een avontuurlijke ‘chick’. Maar verrassend genoeg koos hij niet voor de 25-jarige Lore uit Bornem. De twee leken het de voorbije afleveringen erg goed met elkaar te vinden, maar toch koos Bjorn ervoor om Jolien (22, Beveren, links) en Evelyn (28, Paal, rechts) nog wat langer in Canada te laten blijven.

Het moment waarop Bjorn verrassend voor Lore koos om terug te keren.

Jeroen had het minder moeilijk om een keuze te maken. Hij koos voor zijn ‘coup de foudre’ Severien (23, Kalken, links) en de verleidelijke Joëlle (23, Londerzeel, rechts). Zo moest Jits naar huis, boer Jeroen wilde dat ze meer toonde of ze al dan niet iets in hem zag.

Jits moest terugkeren uit Duitsland.

Voor boer Jitse uit Noorwegen was het vorige week al duidelijk met welke twee meisjes hij doorging. Nadat Christy vorige aflevering zelf vertrok, bleven Emily en Marlies over. De week voordien vertrok ook Jitse's vlam Siska al uit Noorwegen, zij was tussen de opnames door verliefd geworden op een andere jongen.