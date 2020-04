Dit zijn de singles uit het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ Isabelle Deridder

22u30 0 TV Juich ende jubelt, want acht sexy singles zijn wederom de uitdaging aangegaan om een nog straffer seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ op de buis te brengen. Fans van ‘extreme guilty pleasure TV’ zitten weer gebeiteld voor de komende weken. Vanavond ging de eerste aflevering in première op MTV, en wij stellen de acht sexy singles graag nog eens aan je voor!



Levi (26)

Deze Dominicaans-Antilliaanse personal trainer en rapper gaat in de ‘Double Dutch’-villa vooral op zoek naar lust. Hij laat er dan ook geen twijfel over bestaan: iedere vrouw die houdt van een groot geschapen man, moet bij hem zijn. Of hij al dan niet overdrijft, zal de komende afleveringen moeten blijken.

Ayla (23)

Deze Nederlandse beauty queen is dol op fitness, boksen en alles wat met uiterlijke verzorging te maken heeft. Ayla - die zichzelf omschrijft als een vrolijke en spontane dame - is trots op haar looks. Haar ogen, borsten en lippen vind ze haar grootste troeven. Om die in de verf te zetten, liet ze haar lippen dan ook opspuiten.

Haar droomprins moet blijkbaar vooral groot geschapen zijn.Benieuwd of Ayla een man zal vinden die aan dat gigantische eisenpakket voldoet!

Dante (22)

Dé man die de harten van iedere dame dit seizoen doet stoppen met zijn looks, is Vlaming Dante. Als iemand klaar is om de grenzen op te zoeken, dan is hij dat wel. Deze sportieve man heeft naar eigen zeggen alles gedaan op seksueel vlak.

Dante valt op vrouwen die iets aan zichzelf hebben laten doen. Een barbiepop dus. “Fake borsten, fake lippen en een beetje botox”, legt hij het zelf uit. Al zal die barbiepop wel zelf uit haar kot moeten komen (jaja, we did that) om Dante te strikken. “Ik zie er goed uit, dus ik laat de meisjes mij versieren”, zegt hij daar zelf over. Vooral z’n ogen en z’n lange wimpers ziet hij als troefkaarten. Tomeloze intelligentie blijkt dan weer te ontbreken. Zo heeft Dante drie Egyptisch geïnspireerde tattoo’s, maar hij heeft geen idee wie of wat ze moeten voorstellen. Speciaal!

Lynn (22)

Deze 22-jarige Nederlandse brunette - zonder nepborsten, nepwimpers of opgespoten lippen, begot! - moet het hebben van haar innerlijk, en van haar bijzondere kwaliteiten: zo kan ze heel goed een koprol maken.

Lynn - die zegt dat ze een hekel heeft aan vrouwen - heeft niet alleen een voorliefde voor kipnuggets, ze weet ook wat voor mannelijk vlees haar het meest kan bekoren. Ze houdt van mannen met humor die voldoende tegengas geven en ook lekker gek durven te zijn. Ook belangrijk: ze wil liever niet dat haar toekomstige ‘Belgisch’ praat, “want dat klinkt zo dom.”

Wij zijn vooral fan van haar oneliners. “Jezelf verneuken is ook neuken”, anyone?

Dennis (22)

Deze Hagenees blijkt, net als Dante, heel erg lui te zijn. “Een man moet geen moeite doen voor een vrouw”, klinkt het tijdens de aflevering. “Vrouwen zijn best naïef: als je zegt wat ze wil horen, dan heb je haar al.” Hoe walgelijk wij dat ook vinden: het lijkt te werken, want Dennis heeft geen idee hoeveel exen hij precies heeft.

Dennis heeft gelukkig wel een idee van het soort vrouw waar hij naar op zoek is. Ze moet niet alleen stevige billen hebben, ook qua uiterlijk heeft hij z’n eisen. “Als het nep is, dan is het gewoon mooier”, aldus Dennis.

Verrassend genoeg heeft de Nederlander een verleden met de allesbehalve neppe Lynn. Zij omschrijft hem echter als een sletje. Da’s duidelijk goed geëindigd!

Olivia (23)

Een beauty met brains, zo omschrijft de Antwerpse Olivia zichzelf. Ze studeert jeugdcriminologie, maar doet ook mee aan missverkiezingen. Vandaar ook de kroon, die ze bijna de hele aflevering ophield.

Ouder, gespierder en groter: dat zijn de eisen die ze aan haar toekomstige droomprins stelt. Hij moet daarnaast ook een mening hebben én mag ook weer niet teveel moeite doen voor haar. Hoe ze tegelijkertijd verwacht dat haar vriendje haar behandelt als een prinses, snappen wij ook niet. Het doet allemaal een beetje denken aan Alysa, die enkele seizoenen geleden ook dat idee had...

Alessio (24)

Een kandidaat om in de gaten te houden, deze Belgisch-Italiaanse adonis. Op het eerste gezicht komt Alessio best wel braaf en netjes over, maar schijn bedriegt uiteraard bij ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.

Alessio gaat in Thailand op zoek naar zowel liefde als lust. Zijn ideale partner heeft donker haar, lichte ogen en een mooie kont. Hij zou z’n bedprestaties een acht op tien geven, dus een potentiële partner moet minstens datzelfde cijfer kunnen halen. Mamma mia!

Julie (23)

Deze Belgische tattoo queen is een echte levensgenieter die dol is op gekke en spontane acties. Ze speelt graag hard to get, geeft ze toe. “Ik ga niet achter iemand z’n gat aan lopen”, vat ze het zelf samen.

Al is haar ‘gat’ wel haar grootste troef, zo geeft ze vervolgens mee. Zelf valt ze vooral op grote, getinte en atletische mannen. Bovendien moet hij ook goed geschapen zijn. “Ik hou van grote bananen”, vat ze het zelf poëtisch samen.

Geen wonder dat het uitermate goed klikt met Levi, maar of dat ook zal blijven duren...

‘Ex on the Beach: Double Dutch’, iedere zondag om 21u30 op MTV