Dit zijn de nieuwe gezichten van ‘Undercover’ MVO

28 juli 2020

08u32 0 TV Het tweede seizoen van het razend populaire ‘Undercover' is onderweg. Netflix maakte zopas bekend welke nieuwe gezichten we dit keer naast Tom Waes in het programma mogen verwachten.

Sebastien DeWaele (‘Grenslanders’, ‘Eigen Kweek’) kruipt in de huid van JP, zo komen we te weten. Wim Willaert (‘Bevergem’, ‘Eigen Kweek’) vertolkt dan weer een personage genaamd Willem. Ruth Becquart (‘Chaussée d’Amour’, ‘Gent-West’) zal Nathalie gaan heten. Naast de Belgische acteurs is er ook nog de Nederlandse actrice Sanne Samina Hanssen. Zij speelt ene Sharon. Niet vermeld in de nieuwe video, maar wel van de partij: Rico Verhoeven. Hij wordt lijfwacht Ferry.

‘Undercover’ is een Belgisch-Nederlandse fictiereeks van productiehuis De Mensen. De afleveringen verschenen bij ons eerst op Eén en werden daarna overgenomen door Netflix.