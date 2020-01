Dit zijn de nieuwe gezichten in 'The Sky is the Limit' IDR

16 januari 2020

00u00 0 TV De nieuwe gezichten van 'The Sky is the Limit' worden pas vandaag voorgesteld tijdens de voorjaarspresentatie van SBS, maar 'De Rijkste Belgen' loste de namen gisteren al. Programmamaker Peter Boeckx vond zijn nieuwbakken realitysterren in de Kempen, Limburg... en de Balkan.

De eerste in het rijtje Kempenaars is Romy De Biscop, eigenares van dameskledingzaak Mio Caro en kinderwinkel Little Mio in Westerlo. Frederik Laeremans, de operationeel directeur van betoncentrale Superbeton, komt dan weer uit Herselt en Jori Martens woont in Aarschot. Daar baat hij met z'n familie een indrukwekkende meubelwinkel uit.

Vastgoed in Dubai

Limburg wordt vertegenwoordigd door Guy Penders, een vastgoedmakelaar uit Genk. Zijn specialiteit is de verkoop van vastgoed in Dubai. Hij heeft als enige ook al wat ervaring met televisie, want in 2011 was hij te zien in het VTM-programma 'Stille weldoeners'. Naast Penders maakt ook de familie Lagrange uit Overpelt z'n opwachting. Zij zijn actief bezig met de verkoop van vloeren en vloerbedekkingen, maar het is vooral zoon Niels die opvalt met zijn autosportcarrière.

Seka Dobric, een Joegoslavische schone die in 2008 nog verkozen werd tot Miss Belgian Globe, is de laatste in het rijtje. Samen met haar echtgenoot richtte ze DL Vochtbestrijding op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de bestrijding van opstijgend vocht en kelderdichting.

'The Sky is the Limit' komt dit voorjaar op tv.