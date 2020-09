Dit zijn de masked singers volgens onze lezers, ben jij overtuigd?







06u00 0 TV De strijd is losgebarsten: in De strijd is losgebarsten: in ‘The Masked Singer’ strijden enkele bekende koppen voor de hoofdprijs van beste zanger. Maar wie zit verscholen in de pakken? Dat Bart Tommelein in het kostuum van ‘Monster’ zat, is intussen geweten, maar er blijven nog acht andere kandidaten over. Wij vroegen onze lezers wie hun hoofdverdachten zijn en geven hieronder telkens de drie meest genoemde namen. Zit jouw favoriet ertussen?



Zelf meeraden? Dat kan vanavond tijdens en na de uitzending in onze nieuwe poll!

DUIKER

De duiker sprong in het diepe met een pakkende versie van ‘Dusk Till Dawn’, de monsterhit van Zayn Malik en Sia. “Dat is de stem van een zanger”, merken de speurders meteen op. “Hey, ik herken die stem”, beseft Karen Damen plots. “Is dat niet Stan Van Samang?” Onze lezers volgen haar redenering. Naast Stan verdenken ze echter ook nog Giovanni Kemper en Loic Nottet. Zit de échte duiker ertussen?



AAP

Aap maakte haar funky reputatie meteen waar met het hippe ‘Old Town Road’ van Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus. “Dat is Slongs”, denkt speurder Julie Van Den Steen. Ook onze lezers zijn het daarmee eens. Naast Slongs horen ook Kat Kerkhofs en actrice Ruth Beeckmans bij de hoofdverdachten. Zit de échte Aap hier volgens jou tussen of gaat het toch over iemand anders?



LIBELLE

De Libelle zong vorige week ‘La Isla Bonita’ van Madonna. Ze verwonderde niet alleen met haar stem, maar ook met haar prachtige lichaam. “Dit is een heel jong meisje, mannen”, verklaarde Karen Damen. Niels Destadsbader dacht al meteen te weten om wie het ging. “Ik weet wie het is. Maar echt... Jens, is dit niet uw madam? Lauren Versnick?” Met haar geschiedenis als model zou dat best kunnen. “Ik dacht dat dus ook”, vult Julie aan. “Kijk naar die billen!” Jens wil het aanvankelijk niet geloven, maar begint dan toch te twijfelen: “Dat kán niet... Als dat waar is, heeft ze mij kéi hard voorgelogen!” Naast Lauren richten onze lezers hun pijlen op Astrid Coppens of Dina Tersago...



DUIVELTJE

Een duiveltje dat romantische liedjes komt zingen zoals een engeltje? Het kan allemaal in ‘The Masked Singer’. Duiveltje bracht vorige week de megahit ‘Someone You Loved’ van de Britse Lewis Capaldi. De hoofdverdachten? Dat zijn volgens onze lezers zanger Christoff, Davy Gillis en Sven De Ridder. Zou één van hen echt het Duiveltje zijn?



WOLF

Wolf koos voor een klassieker: ‘Don’t You’ van Simple Minds. Sean D’hondt verdenkt Gène Bervoets ervan dat hij zich onder het pluizige masker verschuilt. De deelnemers van onze poll zijn het echter niet met hem eens. Die denken eerder aan Jan Schepens, Tom Waes en Kürt Rogiers.



KONINGIN

De koningin deed alle monden openvallen met ‘Unstoppable’ van Sia. Het gaat hier duidelijk om een ervaren podiumbeest. “Dat is perfect, he”, aldus Jens Dendoncker. “Duidelijk een zangeres! Ongelofelijk dat stembereik. Zou het Sandra Kim of Axelle Red kunnen zijn?” Julie twijfelt nog: “Of misschien toch Angèle?” Onze lezers verdenken ook Sandra Kim, maar daarnaast eerder Astrid Stockman of Natalia.



OTTER

De Otter verraste met ‘Bad Guy’, een hit van tienersensatie Billie Eilish. De speurders kwamen al meteen voor een probleem te staan: “Zie je wel, het is een vrouw! Of nee, wacht, toch niet?” Ze zijn er helemaal niet zo zeker van. “Dat moet Sam Bettens zijn”, aldus Sean Dhondt. “Dat stemgeluid herken ik overal.” Al verdenken onze lezers ook Eline De Munck en zelfs Ingeborg.



ZEEMEERMIN

Verrassingen troef in ‘The Masked Singer’. Vandaag maakt namelijk een nieuw personage haar opwachting: de gracieuze Zeemeermin. Met dit extra kostuum zorgt het programma opnieuw voor een verrassing. “Ik verschuil me al jaren diep in de zee, maar voor ‘The Masked Singer’ kom ik met plezier boven water”, licht Zeemeermin al een tipje van de sluier. “Ik ga mijn beste vin voorzetten.” Van alle Masked Singers is zij alvast diegene die elke vrijdag het langst bij de kapper zit. Haar ingewikkeld kapsel met lange vlecht neemt maar liefst een volledig uur in beslag op de kappersstoel. Zeemeermin staat voor haar vuurdoop lijnrecht tegenover Duiker. Wie wint dit onderwaterduel? En wie ís deze zeemeermin? Daar kunnen we vanaf vanavond pas over speculeren...

