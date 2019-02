Dit zijn de eerste foto’s van het laatste seizoen ‘Game Of Thrones’ MVO

07 februari 2019

14u31 1 TV HBO heeft de eerste foto’s van het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones vrijgegeven. Omdat er nog geen details over de verhaallijn bekend zijn, moeten fans het voorlopig met deze shots van de set doen.

De laatste avonturen breken aan voor Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en de Lannister-broers en zussen van Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) en Tyrion (Peter Dinklage).

De door HBO vrijgegeven foto’s lijken allemaal gemaakt in het voorouderlijk huis van House Stark, met veel acteurs die daar verwacht worden. Andere bekende gezichten zijn Tyrion en Jaime. Tyrion sloot zich tijdens het vorige seizoen aan bij de rangen van Daenerys, Jaime begint zich dan weer vragen te stellen bij de snode plannen van zijn zus én geliefde, Cersei.

“We hebben altijd geweten dat dit een verhaal moest zijn dat eindigde toen het echt tijd was, en niet één dat maar door bleef gaan’’, zeiden scriptschrijvers David Benioff en Dan Weiss eerder over hun ‘kindje’. “Je echt voorbereiden op het einde, blijft onmogelijk. Over een halfjaar vind je ons waarschijnlijk op Sunset Boulevard, in onze Game of Thrones-jassen, mompelend naar een assistent-regisseur die er niet is.”

Game of Thrones is vanaf 14 april te zien op HBO.