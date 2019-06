Dit zijn de eerste beelden van Francesca Vanthielen in ‘Thuis’ TK

Francesca Vanthielen maakt deze week haar intrede in ‘Thuis’ als Isolde Teerlynck, een advocate due gespecialiseerd is in #MeToo-zaken. Ze is joviaal en vriendelijk in de omgang, maar ook enorm gedreven om het recht te doen zegevieren. De actrice is erg blij met haar gastrol. “Het is vooral fijn te kunnen samenwerken met Kadèr Gürbüz en met Leah Thys. Kadèr leerde ik beter kennen tijdens de theatervoorstellingen van Assisen. Ook het feit dat ik naast Leah op de set kan staan, was echt iets om naar uit te kijken. Zij heeft mij destijds enorm geholpen bij mijn auditie aan de Mountview Theatre School in Londen, waar ik een postgraduaat acteren haalde. De cirkel is rond nu ik samen met haar op de set kan staan.”