Dit zijn de eerste beelden van een nieuwe reeks 'Reizen Waes' DBJ

20 augustus 2018

16u32

Bron: VRT 2 TV Dit najaar verschijnt het vierde seizoen van 'Reizen Waes'. Daarin bezoekt de Tom Waes (49) uitsluitend landen in Europa. Eén loste daarvan de eerste beelden.

In het vierde seizoen van 'Reizen Waes' worden uitsluitend Europese bestemmingen bezocht met onder meer Spanje, Oekraïne, IJsland, Groenland, Isle of Man en Azerbeidzjan. De derde reeks was een overweldigend succes, elke aflevering haalde gemiddeld 1,7 miljoen kijkers. In de eerste aflevering reist de Antwerpse presentator naar Spanje.

Dit najaar is #ReizenWaes terug. Tom trekt dwars door Europa! En dit zijn de eerste beelden. 😄 @tomwaes pic.twitter.com/otopiSOzKX één(@ een) link