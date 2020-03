Dit zijn de eerste beelden achter de schermen bij ZNA Stuivenberg tijdens de coronacrisis MVO

23 maart 2020

15u11 0 TV Wie zijn de Helden die het land draaiende houden terwijl het getroffen wordt door de corona-pandemie? Vanaf vandaag, maandag 23 maart, is er bij VTM om 20u35 de nieuwe reeks ‘Helden van Hier: Corona’. VTM NIEUWS brengt deze reeks als eerbetoon aan de zorgsector en wil tonen hoe de coronacrisis eraan toegaat door de ogen van hulpverleners en zorgverstrekkers.

De helden van nu bevonden zich de afgelopen weken in ziekenhuizen, rusthuizen en bij politie. Zo wordt ook de spoedafdeling van ZNA Stuivenberg gevolgd en daar is het alle hens aan dek sinds de uitbraak van de corona-pandemie. Er worden voorbereidingen getroffen en er werd een aparte ingang gemaakt voor de quarantainezone. “Voor een veldslag lijkt het altijd rustig, alles is stil maar mensen bereiden zich voor”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Iedereen zit met vragen. Je kan niet iedereen opnemen en niet iedereen testen want binnenkort is er geen testmateriaal meer en ook geen opnamecapaciteit”, zegt spoedarts Dr. Bart Schoenmaekers.

Bekijk hier de eerste beelden achter de schermen bij ZNA Stuivenberg tijdens de coronacrisis: