Dit zijn de beste slechte kerstfilms op Netflix Jennie Barbier

24 december 2018

11u30

Bron: De Volkskrant 0 TV Goedkope decors, oppervlakkige personages en nepsneeuw galore. We hebben de beste slechte kerstfilms op Netflix voor je op een rij gezet. En voor de échte liefhebber volgen hier ook de spelregels van het grote foute kerstfilm drinkspel.

A Christmas Prince (2017)

Instant kerstklassieker. Deze film heeft alles wat je wilt in het genre: een fictief Europees koninkrijk dat eruit ziet alsof het in de 18de eeuw is blijven hangen, een op het eerste gezicht arrogante prins met een zachte kant (hij bezoekt zieke kinderen), een gemene neef die uit is op de troon, een sneeuwbalgevecht dat plots romantisch wordt, een make-over en vooral een heel ongeloofwaardig en heel voorspelbaar plot.

The Princess Switch (2018)

Wat doe je als je bij toeval je dubbelganger tegenkomt die een chique hertogin blijkt te zijn en ook nog eens verloofd is met een kroonprins? Van plek ruilen natuurlijk! De mensen in je omgeving kennen je zo slecht dat niemand het doorheeft. Netflix buit het prinsessengenre schaamteloos uit, maar deze film had natuurlijk The *Christmas* Princess Switch moeten heten. Gemiste kans.

A Christmas Prince: The Royal Wedding (2018)

De kerstprins is inmiddels een kerstkoning, maar wel een beroerde want zijn koninkrijk verliest geld en hij weet niet waarom. Plots vallen er allerlei niet-zo-feestelijke termen die je in een kerstfilm helemaal niet wilt horen, zoals ‘infrastructuur’, ‘achterstallige lonen’ en ‘stakingen’. Boe! Gelukkig blijkt de kerstfilm-realiteit een stuk minder ingewikkeld dan de echte-wereld-realiteit en weten Amber en haar vrienden de dief in de kraag te vatten, zodat we het snel weer over die bruiloft kunnen hebben.

The Spirit of Christmas (2015)

De Netflix-omschrijving zegt genoeg: ‘Met kerst in aantocht gaat advocate Kate Jordan naar Vermont om de verkoop te regelen van een hotelletje. Ze wordt verliefd op een knap, maar vervloekt spook.’

The Holiday Calender (2018)

Een jonge fotografe krijgt een adventskalender die haar romantische toekomst lijkt te voorspellen. Maar ligt die bij haar beste vriend die heimelijk verliefd op haar is of met de knappe dokter die haar meeneemt op romantische dates? (Uw kerstfilmverslaggever was oprecht even in de war, knap gedaan Netflix.)

Christmas Inheritance (2017)

De erfgename van een familie-imperium moet naar een klein stadje om een brief af te geven, omdat… dat nou eenmaal een goed excuus is om haar aldaar verliefd te laten worden op de lokale herbergier, die niet weet wie zij echt is.

Christmas Wedding Planner (2017)

The Wedding Planner, maar dan met kerst en onze hoofdpersoon is niet verliefd op de bruidegom, maar op de ex van de bruid die is ingehuurd als privédetective om de bruiloft te verstoren. Met een glanzende bijrol voor voormalig NSYNC-lid Joey Fatone.

Merry Kissmas (2015)

De verloofde van onze protagonist in deze film is toch wel zo’n opzichtige eikel – in de eerste vijf minuten declameert hij ‘alleen in vijfsterrenhotels’ te overnachten – dat je het haar niet kwalijk neemt dat ze met een knappe doch bescheiden banketbakker zoent.