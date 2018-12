Dit zijn alle genomineerden voor de Golden Globes (en er zitten veel Belgen tussen!) MVO

06 december 2018

15u48 1 TV Vandaag werden de genomineerden voor de Golden Globes bekendgemaakt, de Amerikaanse film- en televisieprijzen uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association. Ons land is met 3 nominaties goed vertegenwoordigd dit jaar.

Zo werd ‘Girl’ van Lukas Dhont genomineerd voor Beste Buitenlandse Film. Daarnaast zijn er ook nominaties voor ‘The Alienist’ en ‘Beautiful Boy’, Amerikaanse producties met een Vlaming in de regisseursstoel.

Voor de Golden Globe Award zal Lukas Dhont het opnemen tegen ‘Capharnaüm’ van Nadine Labaki, ‘Never Look Away’ van Florian Henckel von Donnersmarck, ‘Roma’ van Alfonso Cuarón en Gouden Palm-winnaar ‘Shoplifters’ van Hirokazu Kore-eda.

Daarnaast is ‘The Alienist', de TNT-reeks van Jakob Verbruggen, genomineerd voor Beste TV-serie. Hoofdrolspeler Daniel Brühl is genomineerd als Beste Acteur in een TV-reeks.

Ten slotte is Timothée Chalamet, een van de hoofdrolspelers uit ‘Beautiful Boy’, het Amerikaanse regiedebuut van Felix van Groeningen, genomineerd voor de Golden Globe voor Beste Mannelijke Bijrol.

De prijsuitreiking van de 76ste Golden Globe Awards vindt plaats op 6 januari in Hollywood. Dit zijn alle genomineerden nog eens op een rij.

Beste Drama

“A Star is Born”

“Bohemian Rhapsody”

“If Beale Street Could Talk”

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

Beste Comedy of Musical

“Mary Poppins Returns”

“Crazy Rich Asians”

“The Favourite”

“Green Book”

“Vice”

Beste Acteur in een Drama

Bradley Cooper - “A Star is Born”

Rami Malek - “Bohemian Rhapsody”

Willem Dafoe - “At Eternity’s Gate”

John David Washington - “BlacKkKlansman”

Lucas Hedges - “Boy Erased”

Beste Actrice in een Drama

Lady Gaga - “A Star is Born”

Glenn Close - “The Wife”

Melissa McCarthy - “Can You Ever Forgive Me?”

Nicole Kidman - “Destroyer”

Rosamund Pike - “A Private War”

Beste Acteur, Comedy of Musical

Christian Bale - “Vice”

Lin-Manuel Miranda - “Mary Poppins Returns”

Viggo Mortensen - “Green Book”

Robert Redford - “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly - “Stan and Ollie”

Beste Actrice, Comedy of Musical

Emily Blunt - “Mary Poppins Returns”

Olivia Colman - “The Favourite”

Constance Wu - “Crazy Rich Asians”

Elsie Fisher - “Eighth Grade”

Charlize Theron - “Tully”

Beste Acteur in een Bijrol

Mahershala Ali - “Green Book”

Timothee Chalamet - “Beautiful Boy”

Adam Driver - “BlacKkKlansman”

Richard E. Grant - “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell - “Vice”

Beste Actrice in een Bijrol

Amy Adams - “Vice”

Claire Foy - “First Man”

Regina King - “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone - “The Favourite”

Rachel Weisz - “The Favourite”

Beste Animatiefilm

“Incredibles 2"

“Isle of Dogs”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“Mirai”

Beste Buitenlandse Film

“Capernaum” - Lebanon

“Girl” - Belgium

“Never Look Away” - Germany

“Roma” - Mexico

“Shoplifters” - Japan

Beste Originele Lied

All the Stars - “Black Panther”

Girl in the Movies - “Dumplin”

Requiem for a Private War - “A Private War”

Shallow - “A Star is Born”

Revelation - “Boy Erased”