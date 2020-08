Dit zag je niet op tv: zo neemt kandidate ‘Het Rad’ 27 opblaasdieren mee naar huis BDB

04 augustus 2020

18u21

Bron: VIER 2

In de eerste aflevering van ‘Het Rad’ stopte het wiel voor kandidate Stephanie bij ‘de mispoes’. Hierdoor mocht ze een wel heel speciale prijs mee naar huis nemen: 27 opblaasdieren. Het was alvast een helse klus om die allemaal in haar wagen te krijgen. De eerste aflevering van ‘Het Rad’ lokte 650.000 kijkers en was zo een succes voor zender VIER. Je ziet het spelletjesprogramma met Peter Van de Veire van maandag tot en met donderdag om 21.20 uur.