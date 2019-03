Dit zag je niet op tv: de mannen wagen een ontsnappingspoging SD

De mannen spotten een resort waar het licht altijd brandt én willen gaan partycrashen. Alleen Roger staat niet meteen te springen om het domein te verlaten. “Dit wordt te heavy voor mij, jongens! Ik ga slapen!”

Een work-out is de ideale gelegenheid voor de verleiders om te reflecteren over hoever ze met de dames staan. Over één ding zijn ze het eens: Milou zou wel eens een vogel voor de kat - of beter: Jietse - kunnen zijn.