Dit zag je niet in 'Temptation Island': "Tuurlijk wil ik Timone belachelijk maken, hij is kaal!"

16 maart 2019

08u00

Bron: VIJF

Sidney is de confrontatie met ‘die kale boy’ Timone nog niet vergeten... Gelukkig is hij wel tevreden met één ding: hoe mooi zijn eigen haar is.

