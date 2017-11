Dit wenste ‘Thuis’ aan Janine Bischops bij haar ‘Familie’-debuut Redactie

06u00 0 vtm Mama Brigitte (Janine Bischops) met haar kinderen Lars (Kürt Rogiers) en Amélie (Erika Van Tielen) in 'Familie'. TV Backstage bij de soaps: wat je deze week niet op tv zag!

Er viel weer veel te beleven deze week in soapland! In ‘Thuis’ zijn de wittebroodsweken voor Dieter en Nancy volop bezig, terwijl in ‘Familie’ vooral de mama van Lars op de boel op stelten is komen zetten. Die rol van Brigitte wordt vertolkt door Janine Bischops. Haar ex-collega’s bij ‘Thuis’ stuurden haar via social media een aandoenlijke boodschap:

“Jenny is niet meer, vanaf nu heet ze Brigitte De Wulf! Althans in Familie. We missen ons Jenny nog elke dag maar gisteren dook ze voor het eerst op in die andere Vlaamse soapserie. We moeten toegeven ... wat deed ze dat goed! Al hebben we toch liever het zachtaardige karakter van Jenny... . Bedankt voor al die mooie jaren bij THUIS, Janine! Hopelijk zien we jou binnenkort nog vaak terugkeren op het scherm!”

Maar er werden nog meer leuke berichten gepost.

vtm Jef De Smedt heeft er duidelijk plezier in om zijn twee verloren tv-zonen Bart (Chris Van Tongelen) en Maarten (Michael Vroemans) op de set te verwelkomen

vrt Frank Van Erum (Renzo) is duidelijk in zijn nopjes met de gastrol van Wout Van Aert in 'Thuis', als de neef van Dieter Van aert.

VRT Een beeld van de fun achter de schermen bij de opnamen van de vrijgezellenavond van Dieter.

vrt 'Thuis' verwelkomde een nieuw personage: Joren, de neef van Sam. Met zijn komst kan de soap een nieuw thema aansnijden: pleegzorg. Acteur Mathieu Carpentier is al 21, maar speelt een zestienjarige.

vtm Anna (Annie Geeraerts) en Albert (Ray Verhaeghe) hebben voor 'Familie' niet meer zoveel opnamedagen omdat hun personages in een home zitten. Maar als ze op de set passeren, is het altijd ambiance. Zeker met Jan De Smedt in de buurt.