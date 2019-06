Dit was het dan: het vertrek van Jelle uit ‘Familie’ MVO

25 juni 2019

21u15 0 TV Het zat er al een tijdje aan te komen en vanavond was het zover. Jelle (Felix Jamaels) en Inez (Charlotte Suijs) pakten in ‘Familie’ hun koffers om samen met Bart (Chris Van Tongelen) naar Dubai te vertrekken.

Voor Inez hing de reis even aan een zijden draadje, omdat ze geen toelating kreeg van haar mama. Gisteren kwamen Bart en Peter (Gunther Levi) tot de vaststelling dat Inez’ mama Gloria is, de poetshulp en kersverse liefde van Peter. Gloria besloot water bij de wijn te doen en laat haar dochter toch vertrekken. Het vertrek van Bart, Inez en Jelle betekent ook de exit van acteur Felix Jamaels, die anderhalf jaar in de huid van Jelle kroop. Felix wil zich nu concentreren op zijn studies en die waren helaas niet langer te combineren met zijn werk bij ‘Familie’.