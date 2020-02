Dit was het beste uit de tweede aflevering van ‘The Voice Kids’ LOV

14 februari 2020

22u30 0 TV Het vijfde seizoen van ‘The Voice Kids’ is weer volop aan de gang. Ook vanavond zetten weer heel wat jonge kandidaten voor enkele verrassingen. Bekijk hier alle optredens van de avond nog eens opnieuw.

Klara heeft suikerziekte en wil bewijzen dat iedereen met die ziekte zijn of haar dromen kan waarmaken. Haar diabetesmeldhond Luna supportert mee tijdens Klara’s auditie op A Night Like This van Caro Emerald.

Tamsen is straatmuzikant tijdens de Gentse Feesten. Hij leerde zichzelf piano en drum spelen. “Een mini-Sean”, volgens Gers Pardoel. Voor zijn auditie koos hij Dance Monkey van Tones and I.

Chaya speelt de hoofdrol in de musical Annie en waagt nu haar kans in The Voice Kids. Stoot Chaya door met Never Really Over van Katy Perry?

Zita is net zoals haar papa een megafan van Billie Eilish, haar auditie doet Zita met The End of The World van de Amerikaanse superster.

Jill zingt al sinds haar 5 jaar en zeurt sindsdien bij mama en papa om haar in te schrijven voor The Voice Kids. Met Porselein van Yasmine waagt ze nu haar kans.

Nabil zingt al 7 jaar omdat het hem blij maakt. Optreden doet hij nu voor het eerst met Price Tag van Jessie J.

Grace is in gedachten bij haar overleden opa en oom wanneer ze een krachtige versie van Stand By Me van Florence + the Machine zingt.

Romina is zot van zingen en droomt al jaren van een auditie in The Voice Kids.

Sofia is dol op muziek: ze speelt al 5 jaar saxofoon en is lid van een fanfare. In The Voice Kids probeert ze het enkel met haar stem op Bohemian Rhapsody van Queen.

Imke is een enorme dierenvriend en heeft thuis 11 viervoeters rondlopen. Op het podium doet ze het echter alleen, met I Want You Back van The Jackson 5, een nummer waarop de coaches niet kunnen stilzitten.

Sid wil later een beroemde musicalzanger worden en zingt dag in, dag uit. Hij is een grote fan van #LikeMe en zingt hun versie van Meisjes van Raymond Van Het Groenewoud.

Gala stamt uit een artistiek nest en is het gewoon om voor de camera te staan. De looks om het te maken, heeft ze volgens de coaches alvast, kan ze ook overtuigen met haar auditie op Don’t Know Why van Norah Jones?