Dit was 'De Slimste Mens 2019': Véél humor, maar matige quizzers

20 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Deze week weten we wie de winnaar is van ‘De Slimste Mens’, editie 17. Tijd dus voor een analyse van dit seizoen. Met enkele pijnpunten, dat zeker. Maar toch vooral deze conclusie van onze vaste tv-criticus Jules Hanot: ‘Met dit geniale format kan Erik Van Looy nog vele jaren verdergaan.’

Wordt het topfavoriet Lieven Scheire, ­ontdekking Astrid Stock­man of toch nog iemand anders? Bij het ter perse gaan tasten we daarover nog in het duister. Maar een gewaagde gok is het niet om nu al te zeggen dat de finale van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ opnieuw één van de drukst bekeken programma’s van het jaar zal worden.

Laat dat dan meteen de eerste duidelijke conclusie zijn. De kijker lust nog altijd pap van ‘De Slimste Mens’. Continu flirten met een miljoen kijkers en er geregeld zelfs vlotjes over gaan, dat zijn onwaarschijnlijk goeie cijfers, zeker voor VIER. En dat met een kandidatenlijst die op papier niet meteen tot de verbeelding sprak. Maar voor de echte fan is dat bijzaak. Die kijkt voor het alom bekende en goed gesmaakte recept.

Bekend of net iets minder, van de deelnemers hadden we soms wel wat meer vuurwerk ­verwacht.

Pechvogel Meus

Bij sommigen viel een deel­name van korte duur wel te verwachten, zoals bij de Nederlander Jörgen Raymann, Bekende Waal Alex Vizorek en ouderdomsdeken Jaak Van Assche.

Maar anderen stelden toch wel teleur. Columniste Julie Cafmeyer bijvoorbeeld, die het maar één uitzending uitzong. Of sportjournalist Bart Raes, die toegaf dat hij enkel onder druk van z’n kinderen meedeed. ­Vielen ook nog tegen: Geike ­Arnaert, Ian Thomas, Sven De Ridder, Ann Wauters, en vooral Jeroen Meus. Al had die laatste erg veel pech in z’n finalespel tegen een strategisch quizzende Jelle Vossen.

De VRT-gezichten, die anders zo sterk presteren - met vorig seizoen winst voor Peter Van de Veire en een seizoen eerder voor Xavier Taveirne -, bleven wat onder de verwachtingen dit jaar. Bart Schols raakte nog in de finale, maar ging vrij snel ten onder. En Sofie Lemaire haalde zelfs de finaleweken niet. ­Philippe Geubels redde nog enigszins de meubelen, maar ook hij begaf onder de druk, na een nochtans indrukwekkende prestatie in de voorronde.

Eeuwige loser

Viel het niveau van de kandidaten dan tegen dit jaar? Onze tv-analist Jules Hanot nuanceert. ‘Het blijft een aartsmoeilijke quiz’, zegt hij. ‘En je moet heel veel geluk hebben met de vragen. Oké, er waren afleveringen waarin plots niemand nog iets leek te weten, maar dat stoorde me niet echt. Net zomin als het hoge aantal nobele onbekenden m’n aandacht deed ­verslappen. Ik ben en blijf fan.’

Jij ziet geen werkpunten meer?

De enorm uitgebreide jury viel me wel wat tegen. Dat gaf alleszins niet altijd het gewenste effect. Er zijn enkele duo’s die ’t heel goed doen, zoals Jeroom en James Cooke, maar die werden tot mijn ergernis al te vaak door zwakke koppels vervangen. En die drukten dan veel te weinig hun stempel op de quiz. Sommigen hebben gewoon niets te zeggen. Het contrast met een spitsvondige Jeroom of Jan-Jaap van der Wal wordt dan wel heel groot.

De kijkers bleven alleszins trouw op post dit jaar.

Dat verbaast me niet. Het blijft fijn om nieuwe mensen te leren kennen, zoals Astrid Stockman en Lotte Vanwezemael. Anderen leer je dan weer op een andere manier kennen, zoals Philippe Geubels. Die blijkt dan plots een steengoede quizzer te zijn.

Ook op Erik Van Looy staat geen vervaldatum?

Hij doet dat schitterend, in z’n rol als eeuwige loser. Wat hij zegt, is ingestudeerd, maar hij doet het perfect. Op dit geniale format komt simpelweg geen sleet. Quiz, entertainment, aangebrande grappen en Erik... Dat kan nog vele jaren verdergaan.

Memorabele James

Een belangrijke factor in het succes van ‘De Slimste Mens’ is uiteraard de humor, en daar ontbrak het dit jaar allerminst aan. In de snedige afleveringen, die tegenwoordig afklokken op 50 tot 55 minuten, is zowat de helft voorbehouden voor de gemoedelijke kennismaking en de - weliswaar vaak voorbereide - moppen van de jury. De ‘3-6-9’-ronde blijft als vanouds van weinig belang. Deelnemers worden pas gemaakt of gekraakt in de videoronde ‘Collectief geheugen’.

De meest memorabele intermezzo’s kwamen vooral van James Cooke. Zoals de anekdote over hoe z’n vader op de auto­snelweg op z’n meest gevoelige plek werd gestoken door een bij en zijn moeder in allerijl de angel moest wegzuigen.

Ook de zachtaardige rust van Flor Decleir zal bijblijven. ‘Of een rageroom (een kamer waar je alles kapot mag slaan, nvdr) iets voor mij is? Misschien. Maar het zou kunnen dat ik daar dan gewoon een koffieke drink.’ Tot slot een pluim voor de ­redactie van ‘De Slimste Mens’, die onder meer de hilarische archiefbeelden opduikelde van een piepjonge Mathieu Terryn in een filmpje van ‘De Ideale Wereld’, waar hij toen stage liep. Eén ding staat vast: op naar seizoen 18!