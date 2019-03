Dit was de eerste échte aflevering van ‘De Mol’: “Na mijn exit een maand lang elke nacht over het spel gedroomd’



Mark Coenegracht

17 maart 2019

21u20 0

Opgelet, het onderstaande artikel bevat spoilers over de aflevering van vanavond. Lees niet verder als je het programma nog wil bekijken zonder voorkennis!

TV Ruim 12.000 Vlamingen wilden wat graag aan het huidige seizoen van ‘De Mol’ deelnemen, maar niemand wil natuurlijk als eerste naar huis gestuurd worden. Toch moest dat in de eerste échte aflevering van ‘De Mol’ gebeuren, en voor het derde opeenvolgende jaar sneuvelde er opnieuw een vrouw bij de start van de reeks. Na studente L.O. Jessica in 2017, en psychologe Kelly vorig jaar, moest hr-consultant en weduwe Liesbeth het spel verlaten nog voor het goed en wel begonnen was. Bij de vorige edities was dat telkens het begin van meer onheil voor de dames. Afwachten of dat nu ook zo zal zijn.

Na de atypische start vorige zondag, waarbij de mol pas tijdens de eerste dag van het spel werd aangeduid en er niemand na de eerste aflevering naar huis moest, is ‘De Mol 2019’ nu in zijn oude, vertrouwde plooi gevallen. Met alle gekende en bekende ingrediënten van dien, zoals daar zijn: spelletjes waarbij de kandidaten in groepjes worden opgedeeld, zodat ze niet allemaal de Mol aan het werk kunnen zien, of opdrachten met sub-opdrachten en sub-sub-opdrachten, zodat je als kijker nauwelijks nog kan uitleggen hoe het geheel eigenlijk in elkaar zit. En natuurlijk zijn er ook de geniepige programmamakers, die er veel lol in hebben om de kijker zoveel mogelijk op het verkeerde been te zetten. Niets is wat het lijkt dus, daar in Vietnam.

Gilles De Coster hield woord en trok in het holst van de nacht naar de pas aangeduide Mol om die te briefen. Veel meer dan dat de Mol met een ‘scheutje alles om zeep zou kunnen helpen’, kregen we niet te horen. Iets zien zat er uiteraard helemaal niet in.

Weinig centen

Twee grote proeven in deze eerste échte molslag, maar veel geld viel er niet te verdienen. Het ter plaatse klaarmaken van ‘cha ca’, een lokaal visgerechtje, leek al bij voorbaat een onmogelijke opdracht. Omdat er veel informatie moest doorgegeven worden, omdat blokkentorens moesten gebouwd worden met eetstokjes, en omdat de Mol wellicht tussendoor nog eens toesloeg.

Of de Mol veel informatie had over de tweede proef en of hij daar kon saboteren, is onduidelijk. Ook al omdat die proef eveneens erg complex was. Het zwakkere team moest sneller lopen dan het sterke team, maar dat laatste team moest snel genoeg lopen om geld te verdienen. Ook bij de tussenproeven mochten de ‘sterken’ het niet beter doen dan de ‘zwakken’. Hoe en waar de Mol eventueel kon saboteren, was compleet onduidelijk.

Heel duidelijk was wel dat bij de eerste eliminatieronde alweer een vrouw als eerste naar huis moest. Dat was vorige jaren niet anders. Liesbeth mocht dan wel aangegeven hebben dat ze de Mol wilde zijn, de échte Mol op het spoor komen kon ze niet.

Dit viel ons op bij de tien kandidaten:

Kaat (22), studente kine

Komt in de kookproef niet echt tot een goede communicatie met Bas. Verdenkt zij hem, of hij haar?

Zit, als kine-studente, nogal logisch in de ‘sterke’ groep.

Eva (28), advocate

Moddert maar wat aan tijdens de kookproef, maar manoeuvreert zo dat ze samen met Liesbeth als voorlaatste duo mag gaan koken. Draait daar het zaakje behoorlijk in de puree.

Zit in de zwakke groep bij de loopproef.

Geeft mee dat ze zonder lenzen echt helemaal niks of niemand kan herkennen. Zo blind als een mol, zeg maar...

Elisabet (33), spoedarts

Knoeit er maar op los tijdens het bouwen van de blokkentorens, weliswaar met ‘eetstokjes’. Van een spoedarts mag je meer kalmte en rust verwachten.

Zet het verkeerde potje dipsaus op het bord.

Wil haar info verkopen voor 10 euro. “Want ik ga toch nooit winnen”, zegt ze. De mol kan natuurlijk nooit winnen…

Ingrid (46), verdeler rolluiken

Haat wandelen en lopen en zit dus logisch in de ‘zwakke’ loopgroep. Valt daar eigenlijk niet echt op.

In de kookproef maakt ze er samen met Bruno een potje van, mede door het geknoei van duo Kaat & Bas.

Martijn (23), facility assistant



Stelt een erg goede, logische vraag aan piloot Axel en test zo of hij écht piloot is (‘this is your captain speaking’).

Speelt gefocust. Houdt Axel nog even in de gaten. Gaat later voor de ‘sterke’ groep.

Joeri (32), ploegbaas

Gaat no-nonsensgewijs voor de geldpot.

Wie hem tegenwerkt, krijgt met hem te maken.

Bas (32), headhunter

Felle speler. Is meteen kandidaat voor de kookproef. Kan zo alle andere duo’s bestuderen terwijl ze koken.

Axel (40), piloot

Geeft open en bloot toe dat hij piloot is. Maakt zich zo helemaal niet verdacht.

Laat zich gewillig inlijven in het ‘zwakke’ team.

Speelt het spel snugger en efficiënt.

Bruno (54), business manager

Zit bij de tweede proef in de zwakke groep, maar bepaalt wel het tempo met een marcheer-liedje. Dwingt zo de groep om sneller te wandelen.

GESNEUVELD: Liesbeth (41), hr-consulente

1. Wat heeft u genekt?

Ik heb daar zelf al heel veel over nagedacht. Gek, want ik heb ergens altijd wel geweten dat ik - als ik de mol niet zou zijn- als een van de eersten het spel zou moeten verlaten. Ik denk dat het te maken heeft met de nonchalance waarmee ik aan dingen begin. Ondanks mijn zware rugzak (Liesbeth verloor vier jaar geleden haar echtgenoot, nvdr.) ga ik nog steeds zonder al te grote zorgen door het leven. De mol is echter een spel waar je niet onbezonnen aan kan beginnen. Het vereist tactiek, misleiding en toch wel wat voorbereiding

Op dag één werd het me al duidelijk dat iedereen veel meer met het spel bezig was dan ik. Het observeren van en luisteren naar mijn negen nieuwe vrienden was geen probleem. Misleiden en manipuleren lukte me echter niet. Ik kan goed liegen, maar met iemand zijn hoofd spelen behoort niet tot mijn capaciteiten.

De avond voor de eliminatie heb ik wat as van mijn man Ilya uitgestrooid. Ik wist dat het mijn laatste avond zou zijn en heb dit ook nadrukkelijk tegen een van mijn medekandidaten gezegd. Na het invullen van de test - die ik te veel op buikgevoel en te weinig rationeel heb ingevuld - typisch - heb ik onmiddellijk tegen de cameraploeg gezegd dat ik mijn ‘doodvonnis’ had getekend’.

2. Hoe vervelend was en is het om als eerste het spel te moeten verlaten?

Het was kak! Ik ben vooral bezorgd om de reactie van mijn zonen. Ze zijn zo fier op me omdat ik deelneem aan één van hun lievelingsprogramma’s. Ik hoop dat de teleurstelling niet te groot zal zijn en dat mijn bungeesprong iets kan goedmaken.

3. Wat heeft u overschat?

Niets... Zoals eerder gezegd verricht ik weinig voorbereidend denkwerk.

4. Wat heeft u onderschat?

Hoezeer sommige van mijn medekandidaten bezig waren met het spel. Moedwillig anderen op het verkeerde been zetten, manipuleren... Maar dat is natuurlijk de opzet van ‘De Mol’ en sommige van mijn medekandidaten speelden het schitterend. Ik ben geen wantrouwig persoon, maar na vier dagen wantrouwde ik iedereen, terwijl ik iedereen wel leuk vond. Dat voelt heel onnatuurlijk aan en deed wel wat mijn hoofd. Ik heb na mijn exit een maand lang bijna iedere nacht gedroomd over ‘De Mol’, en nu het programma gestart is gebeurt het weer.”

5. Wat was het mooiste moment?

Ik zou graag zeggen mijn bungeesprong, maar ik was te ziek na afloop om het mijn mooiste moment te kunnen noemen.

6. Waarom heeft u eigenlijk meegedaan?

Omdat ik graag mijn grenzen verleg en het avontuur opzoek, en omdat mijn man Ilya er vroeger al op gezinspeeld had. Ook mijn twee zonen Mats en Luwe zagen al 2 jaar lang de oren van mijn hoofd om me in te schrijven.

7. Waarom wilde u de Mol zijn?

We gaan er niet om liegen: als mol ben je zeker van een ticket tot het einde... Het geeft volgens mij ook wel enige fierheid om als mol geselecteerd te worden.”

8. Kreeg u bij de selectie na de bungeesprong de mededeling ‘U wordt misschien de Mol’?

Wat er op mijn scherm stond, dat hou ik voor me tot de laatste aflevering (lacht).

9. Wie gaat het spel winnen en waarom?

Ik gok op een man. Omdat ze het spel toch anders spelen en volgens mij net iets beter observeren. Maar dat wil ik niet veralgemenen hè.

10. Wie is volgens u de mol?

Ik heb echt geen idee. Wel vermoedens, maar geen concrete aanwijzingen. Ik heb negen mensen achter gelaten in Vietnam die er volgens mij allemaal toe in staat zijn. Ik ben samen met jullie heel benieuwd.