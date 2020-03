Dit waren de laatste knock outs van ‘The Voice Kids’ MVO

27 maart 2020

22u20 0 TV Zita, Liza en Gala voor team Sean. Mette-Marie, Matisse en Elisabeth voor team K3. Justin, Nabil en Veronika voor team Laura. Klara en Max voor team Gers. Deze 11 talenten zijn al zeker van een plekje in de halve finale van The Voice Kids. Vanavond werd in de laatste knockouts bepaald wie hen in die halve finale mag vergezellen. Nu gaat ‘The Voice Kids’ er noodgedwongen even uit om na de coronacrisis terug te keren met de opnames en uitzendingen van de halve finale en de grote finale.

Team Gers beet vrijdag de spits af met een knockout tussen Endrew (13, Oudenburg), Daan (13, Orroir) en Aenea (12, Hamme). De coach zorgde voor drie songs over het belangrijkste thema in het leven: de liefde. Daan zingt ‘L-O-V-E’ van Nat King Cole, Endrew probeert zich in te leven in ‘Easy van The Commodores’. Aenea haalde haar beste rap skills boven met ‘Cuz I Love You’ van Lizzo. En bij wie zit je dan beter dan bij een coach als Gers Pardoel?

De knockout van K3 is er volgens hen één tussen 3 zachte, ingetogen meisjes. “Maar wij hebben gekozen voor stoere popsongs van grave meiden.” Voor Ashley (11, Temse) was de knockout extra spannend, want zij zong live voor Laura Tesoro haar recente hit ‘Limits’. Ook Nele (13, Montenaken) en Romina (13, Kinrooi) moesten uit hun comfortzone komen, met ‘Royals’ van Lorde en ‘Woman Like Me’ van Little Mix. “Zoals ze dat in Vlaanderen zo mooi zeggen: deze meiden hebben alleen nog wat peper in hun gat nodig”, lacht Klaasje.

